День Сергея Зимнего - наступление холодов. Почему 20 октября нельзя готовить выпечку и другие запреты дня

В этот день ждали наступления холодов, поэтому в народе праздник называли днем Сергея Зимнего.





Сергей Печерский жил в XIII веке. Он был учеником Сергея Радонежского.





Святого прозвали Послушливым потому, что он отрекся от собственной воли и послушал настоятеля. Спустя какое-то время он организовал Нуромскую обитель.





20 октября считалось началом зимы. С этого дня начинались заморозки.





Считалось, что если в этот день выпадет первый снег, значит все зимние месяцы будут холодными и снежными.









Что нельзя делать 20 октября

Нельзя готовить выпечку. В этот день хозяйки не должны выпекать, замешивать тесто и готовить выпечку из него. Согласно поверью, нарушение запрета грозит финансовыми трудностями и бедностью;

Нельзя принимать подарки. Вместе с презентами человеку могут передать свои болезни и неудачи;

Нельзя жаловаться на жизнь, впадать в уныние, ругаться, ссориться. Все свои эмоции стоит держать при себе. Нельзя в этот день ругаться и скандалить.

Сопровождается день Сергея Зимнего не только запретами, но и традициями.

Что можно делать 20 октября

В этот день принято заботиться о домашних животных. Нельзя оставлять их голодными, иначе в жизни наступит череда неудач.





Также сегодня нужно помогать всем, кто обращается за помощью.





Печь в этот день обязан самый маленький член семейства, в таком случае зимние холода пройдут незаметно.





В этот день девушки умывались кислым молоком. Считалось, что это подарит вечную молодость.





пишет belnovosti.by Мужчины в день Сергея Зимнего дарили женам платки. Считалось, что такой подарок избавит от головных болей,belnovosti.by

Приметы на 20 октября

Если поутру светило яркое солнце, значит теплая погода задержится еще как минимум на 3 недели.





Если сегодняшней ночью Луна будет светить бледно, значит холода наступят не в ближайшее время.







