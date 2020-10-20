Четырехлетние двойняшки в Дрибине остались дома одни — случился пожар





















— Оставляя их одних, родители надеялись, что вскоре вернется сын и присмотрит за девочками. Но мальчик не спешил домой и малышки были одни. Около часа дня с работы вернулась мама, и едва она отрыла дверь, как повалил дым. В одной из комнат горела кровать, — рассказала Ольга Нехороших.





Женщина принялась искать детей, но в доме их не было. Как выяснилось, когда начался пожар, девочки вышли на улицу и ждали там родителей.





— Сообразительности малышек можно только удивляться — с помощью подручных средств они догадались открыть дверь. И это спасло им здоровье, а может и жизнь, — отметила Ольга Нехороших.





В комнате уничтожена мебель, закопчены стены и потолок по всему дому. Предполагаемая причина пожара — шалость детей с огнем.