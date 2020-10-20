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«Соседи» купили барановичскую сеть «Советский»
Источник материала: Партизан
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Ранее точек было больше, но в июле сеть закрыла пять магазинов, а всего с начала года — шесть.
По данным Office Life, основные юрлица «Соседей» — это «Продсервис-Общепит», «Возвышенность», «Чистые родники» и «Либретик». Число их магазинов — 130. Также с «Соседями» аффилирована мини-сеть «Зорина» (13 магазинов). Вместе с новым барановичским активом в целом число всех подконтрольных магазинов — около полутора сотен.
Также «Соседи» связаны с ресторанами «Васильки» и пиццериями «Темпо Пицца».
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Источник Office Life сообщил, что сеть «Соседи» приобрела барановичскую компанию «Советский». В Торговом реестре на ней числится шесть магазинов.
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