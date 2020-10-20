Фотофакт: Грустно. Журавли массово эмигрируют в теплые края

Над Борисовом 16 октября около 12 часов был замечен клин журавлей. Журавли покидают Беларусь в поисках тепла, а значит, совсем скоро нас ожидает похолодание.













запечатлел полет птиц. Корреспондент EX-PRESS.BYполет птиц.





Кстати сегодня в Борисове начали включать отопление в жилищном фонде, общежитиях, городских банях и учреждениях образования (кроме дошкольных и школьных — там включили уже вчера).





Валентина Викторова, фото автора



