ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фотофакт: Грустно. Журавли массово эмигрируют в теплые края

20.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Над Борисовом пролетел журавлиный клин.

Над Борисовом 16 октября около 12 часов был замечен клин журавлей. Журавли покидают Беларусь в поисках тепла, а значит, совсем скоро нас ожидает похолодание.



Корреспондент EX-PRESS.BY запечатлел полет птиц.

Кстати сегодня в Борисове начали включать отопление в жилищном фонде, общежитиях, городских банях и учреждениях образования (кроме дошкольных и школьных — там включили уже вчера).

Валентина Викторова, фото автора
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Над Борисовом пролетел журавлиный клин.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кодекс о судоустройстве и статусе судей: «клянусь перед народом Республики Беларусь осуществлять правосудие, подчиняясь только Конституции»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.10.2020
Mir24.TV Belarus
20.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика