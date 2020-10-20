Крах политического бальзамирования









Настоящего мужчину узнают не по тому, как он начинает, а по тому, как он кончает.

Лешек Миллер, бывший премьер Польши





На фоне драматических белорусских событий все более неожиданные новости приходят из Кыргызстана. Большое впечатление на белорусов произвел тот факт, что там протестующие одержали победу в течение одного дня. Но еще больший эффект вызвала добровольная отставка президента Сооронбая Жээнбекова. При этом он заявил в обращении к народу: «Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан… Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе». В контексте белорусских реалий решение и особенно мотивировка главы Кыргызстана очень знаменательны. Оказывается, есть в мире такие политики.





Для государственного деятеля, особенно такого, который долго находится у власти, важно вовремя покинуть политическую сцену. Как и великому спортсмену надо своевременно уйти со спортивной арены, пока тебя не стали освистывать болельщики. Чувство исторического времени, понимание исчерпанности своей миссии в судьбе народа – особый талант.





Очень важен заключительный аккорд, конец политической карьеры. История знает немало примеров, когда известные государственные деятели, пользующиеся в свое время большой популярностью в стране, засиделись на своем посту, не смогли вовремя уйти и остались в памяти потомков со знаком минус. Ибо, как говорил Штирлиц в известном фильме, «запоминается последнее».





Когда-то у Лукашенко было острое политическое чутье. И если бы оно подсказало ему не участвовать в президентских выборах 2020 года, добыть свой последний срок и уйти, то, возможно, он остался бы в памяти значительной части общества в образе положительного исторического деятеля.





Представьте, что в этом году в Беларуси был бы избран другой президент. На него обрушились бы все проблемы, накопленные в ходе долгого правления Лукашенко. И пусть бы новые лидеры и экономисты доказывали, что это политика предыдущего лидера привела к кризису, но многие люди были бы уверены: пока был Лукашенко, были стабильность, порядок и даже зарплата в 500 долларов. В отличие от неизбежных реформ, которые должны были начаться, эпоха Лукашенко выглядела бы периодом спокойной и стабильной жизни.





Но Лукашенко не ушел. Стремление к власти оказалось сильнее. Как говорила супруга византийского императора Теодора: «Пурпур власти есть лу ий саван». И теперь на него обрушились все последствия системного кризиса созданной им модели, обвал рейтинга, потеря положительного имиджа.





Долгое сидение на одном месте превращает даже талантливого политика в памятник из другой эпохи, в символ стагнации и застоя. Политическое бальзамирование приводит к тому, что он теряет связь с реальностью, чувство меры. О чем свидетельствует цифра в 80% голосов, якобы полученных Лукашенко. (Хотя многочисленные факты свидетельствуют, что выборы он проиграл.) Это результат того, что на новые вызовы у него старые ответы. Лукашенко даже не заметил, что он и страна, ее народ живут в разных исторических эпохах.





26 лет единоличного правления при отсутствии полноценной обратной связи с обществом не прошли бесследно. В таких условиях притупляется, атрофируется политическое чутье, прежде неоднократно спасавшее Лукашенко в критической ситуации. Он больше не чувствует электрическое поле общества, которое не измеряется даже социологией. Самозабвенное упоение властью превращается в самоинтоксикацию. Эта закономерность распространяется на всех диктаторов, управляющих государством долгое время. Без исключений.





Так и получилось, что талантливый популист в 2020 году вдруг стал фигурой, мягко говоря, нелюбимой большинством белорусов. И ему ничего не остается, как надевать бронежилет, хватать автомат и прятаться в резиденции от протестующего народа.





Политическая судьба Лукашенко – прекрасная иллюстрация известной поговорки о том, что от любви до ненависти всего один шаг. Видимо, он пришел к выводу, что это чувство взаимно. Создается впечатление, что теперь ему не важно, в каком образе он войдет в белорусскую историю. Это следует из его действий. Возможно, он в сердцах считает так: «Если вы, белорусы, меня так не любите, то мне эту страну не жалко. Так не доставайся же ты никому!» Похоже, жажда власти и мести всем, посягнувшим на нее, затмила всё. И он, как я вижу, готов удерживать эту власть исключительно на штыках, не считаясь с тем, какой урон наносит стране.





В любом случае Лукашенко, долгие годы бывший гарантом стабильности, превратился в главный фактор дестабилизации Беларуси. И вернуть стабильность в стране, я считаю, можно только в результате его ухода в отставку.





Но, возможно, нет худа без добра. 26-летнее правление Лукашенко показало всем, как не надо управлять страной, чего не надо делать. Белорусское общество получило сильную прививку от диктатуры, от идеи патерналистского государства, от единоличного правления, от ничем не ограниченной власти одного человека, от долгого нахождения на вершине властной пирамиды бессменного правителя, от выборов без выбора. Чем бы ни закончилось теперешнее противостояние, будущее развитие Беларуси возможно только по пути делукашенизации. Теперь даже незаангажированные в политику люди понимают, что стране нужен не «батька», а наемный менеджер.