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Арсений Сивицкий: Лукашенко пытается выиграть время. Он не собирается уступать стратегически

20.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В условиях внутриполитического и внешнего давления Лукашенко вынужден делать тактические уступки, освобождая некоторых политзаключенных. Но он не собирается уступать стратегически.

Арсений Сивицкий: Лукашенко пытается выиграть время. Он не собирается уступать стратегически
Фото: Евгений Ерчак / Коммерсантъ
Однако без комплексной стратегии выхода из кризиса экономическая ситуация, а следом за ней – и политическая – может серьезно обостриться уже к концу этого года – началу следующего.

Своими взглядами на происходящие процессы с Thinktanks.by поделился директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий.

Поход в СИЗО

- Спонтанный визит Александра Лукашенко в СИЗО КГБ и проведение своеобразного «круглого стола» с политическими заключенными является шагом, направленным на деэскалацию политической напряженности.

С другой стороны, попыткой канализировать протестные настроения и перевести их с улицы на условные диалоговые площадки, о которых в последнее время говорят представители белорусской власти.

В-третьих, это попытка соответствовать некоторым требованиям, обусловленным совместной позицией России и стран Запада на Беларусь по поводу разрешения политического кризиса.

В целом вокруг и внутри Беларуси складываются объективные реалии, которые Александр Лукашенко не может игнорировать. Обусловлены они, с одной стороны, сохраняющимися протестными настроениями, а с другой – некоторым консенсусом между Россией и рядом западных стран, прежде всего, Германией, Францией и Соединенными Штатами по поводу того, что политический кризис не может быть разрешен силовым способом, а его решение предполагает организацию общенационального диалога между Александром Лукашенко и его оппонентами, гражданским обществом в целом, а также политическую реформу, направленную на перераспределение полномочий.

План Кремля

- В целом этот план сейчас активно навязывает белорусскому руководству Москва. В конце августа в Минск его привез секретарь совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев. Он состоит из нескольких пунктов. Первый предполагает освобождение ряда политзаключенных, прежде всего Виктора Бабарико и членов его штаба.  Далее – организация примирительного общенационального диалога или круглого стола, за которым, с одной стороны, будут сидеть Александр Лукашенко, а с другой – представители новой оппозиции. Под новой оппозицией подразумеваются Виктор Бабарико, Валерий Цепкало, Сергей Тихановский, а также ряд других политических сил и общественных движений, возникших на волне протеста. Этот круглый стол должен быть посвящен не только урегулированию политического кризиса, но и проведению политической реформы, которая предполагает, среди прочего, изменение Конституции. Четвертый элем т – сама реформа Конституции и трансформация политической системы в соответствии с новой Конституцией, которая может быть принята через новый референдум. Пятый пункт – досрочные президентские и парламентские выборы.

Москва смогла мобилизировать на поддержку своего плана ряд европейских столиц, прежде всего речь идет о Германии и Франции; этот вопрос также обсуждался между Москвой и Вашингтоном. Ключевые пункты соответствует программе, которую озвучили представители новой оппозиции, главные конкуренты Александра Лукашенко на выборах.

Несколько недель на раздумье: либо диалог, либо забастовка

- В ситуации, когда имеется внешнее и внутреннее давление, а цели внешнеполитических и внутриполитических акторов совпадают, Александр Лукашенко не может игнорировать новые реалии, потому что у него исчерпывается ресурс – не только ресурс политической легитимности, куда важнее – экономический ресурс. В целом социально-экономическая ситуация осложняется, и в конце года Беларусь ожидает достаточно серьезный экономический кризис. А это еще один фактор, влияющий на усугубление политического кризиса в стране. Поэтому у Александра Лукашенко остается по сути несколько недель, чтобы попытаться организовать некий переговорный процесс в цивилизованном русле, сбив таким образом протестные настроения. В противном случае по мере ухудшения социально-экономической ситуации социальная база протеста будет только расширяться, вовлекая все новые профессиональные круги и социально-демографические группы белорусского общества. Такое развитие ситуации может трансформировать протест, который мы наблюдаем каждое воскресенье, в некую общенациональную протестную акцию – забастовку.

Александр Лукашенко прекрасно видит эти ресурсные ограничения. Тем более, что экономическая помощь, обещанная Россией, во многом обусловлена выполнением той дорожной карты, которую нам навязывает Москва в качестве разрешения кризиса.

Лукашенко попытается продать свой план

- Несмотря на наличие жестких рамочных условий (и дорожная карта Кремля, и давление ряда западных столиц, и требования протеста и оппозиции), Александр Лукашенко пытается играть свою игру. Он по-прежнему не собирается идти на какие-то стратегические уступки, но при этом вынужден делать уступки тактические. Освобождение политзаключенных и приглашение их к диалогу по поводу разрешения политического кризиса и реформы Конституции является такой тактической уступкой, которую, судя по всему, Александр Лукашенко попытается конвертировать в некие политические и экономические дивиденды с целью стабилизации ситуации в Беларуси. С одной стороны, это позволит добиться получения ограниченной финансовой поддержки со стороны Кремля, обещанной во время переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина на переговорах в Сочи, с другой стороны, это станет важным сигналом в адрес западных стран о готовности как минимум довести отношения до нормальной рабочей коммуникации. Если Лукашенко сумеет продать свой план политической стабилизации и конституционной реформы, то это позволит выторговать некоторые экономические преференции со стороны Запада в будущем.

План политической реформы, который нам навязывает Москва, предполагает устранение Александра Лукашенко как политического актора из внутриполитического поля Беларуси. По сути, это попытка навязать Беларуси некий план транзита власти – от Александра Лукашенко к новым политическим силам, более приемлемым, договороспособным и предсказуемым с точки зрения Кремля.

Еще один аспект – смена политического режима, смена конституционного строя, предполагающего переход Беларуси от суперпрезидентской республики к парламентско-президентской или даже парламентской республике. Децентрализация власти дает Кремлю больше возможностей влиять на политический процесс и продвигать в Беларуси свои национальные интересы, чем при Лукашенко, который сконцентрировал в своих руках огромные полномочия, сохраняет монополию на принятие как значимых, так и незначительных политических, экономических и военных решений. К тому же именно Лукашенко воспринимается в Кремле как главный барьер, главное препятствие на пути продвижения российских стратегических интересов.

В 2015 году Лукашенко отказался размещать российскую военную базу, в конце 2019-го он не захотел принимать так называемый «интеграционный ультиматум» и углублять интеграцию в рамках Союзного государства. Даже несмотря на внутриполитический кризис и внешнеполитическую изоляцию он не собирается идти на уступки, о чем неоднократно заявлял. В предыдущий период международной изоляции Беларуси в 2011 – 2014 годы Кремль также не добился никаких значимых уступок от Александра Лукашенко.

Понятно, что план политической реформы, который нам навязывает Москва, не соответствует интересам Александра Лукашенко – главного бенефициара нынешней политической системы и положения вещей в стране. Поэтому его игра заключается в том, чтобы попытаться продвинуть собственный план и политической реформы, и транзита власти, который бы позволил сохранить ему некий статус в политической системе после ее преобразования. А российский план предполагает исключение Александра Лукашенко и его семьи как актора из политического ландшафта Беларуси.

Кризис в белорусско-российских отношениях вспыхнет с новой силой

- Не исключаю, что через некоторое время, ближе к новому году, конфликт между Беларусью и Россией, который мы наблюдали до выборов, но который был заретуширован Минском в результате оголтелой пророссийской риторики, опять может стать явным. И будет обусловлен давлением Москвы по поводу реализации дорожной карты (условно – плана Путина-Патрушева) по разрешению кризиса в Беларуси. Поэтому главной угрозой для Александра Лукашенко как раз являются не протесты, не деятельность Координационного совета в изгнании, а намерения Кремля по организации смены режима в Беларуси с помощью политико-дипломатического вмешательства. Кремль использует политический кризис в Беларуси как повод для такого вмешательств и навязывания своих посреднических услуг, и даже конкретного плана разрешения кризиса в Беларуси.

Очевидно, что, идя на тактические уступки, Александр Лукашенко пытается выиграть время, чтобы, во-первых, осознать новую реальность, а во-вторых, попытаться направить сигналы и белорусскому обществу (как минимум «нейтральной» ее части), и ряду зарубежных партнеров, прежде всего, Западу и Китаю, о готовности идти на некие преобразования и намерениях в будущем учитывать интересы новых игроков, и попытаться конвертировать эти сигналы в некий ресурс поддержки.

 Условная либерализация, которую мы сегодня наблюдаем, является не только требованием Москвы (если речь идет об освобождении Бабарико и членов его семьи), но и общим требованием стран Запада, которые выступают за освобождение всех политзаключенных. В целом у власти нет ресурса, чтобы решить политический кризис силовым способом: любые попытки использовать силу, репрессии в отношении оппонентов, приводят только к обратному эффекту – расширению протеста, как открытого (демонстраций), так и латентного (осуждению действий властей со стороны широких кругов общества).

В этих условиях Александр Лукашенко вынужден идти на уступки, но – тактические уступки. Очевидно, он не собирается уходить на условиях, которые ему навязывает Москва. Как только намерения Лукашенко остаться у власти станут явными, и Кремль увидит, что Лукашенко в очередной раз хочет переиграть замысел Москвы, нас ожидает очередное обострение белорусско-российских отношений. И новые торгово-экономические конфликты, которые будут направлены, прежде всего, на подрыв социально-экономической ситуации и расширения социальной базы протеста, возможно, даже на его радикализацию.

Главный вопрос заключается в том, сможет ли Александр Лукашенко продать свою дорожную карту выхода из политического кризиса странам Запада или Китаю – в обмен на экономическую поддержку и некие политико-дипломатические гарантии?

Главный оппонент для Лукашенко - экономика

- Но это будет очень сложно. Де-факто уже существует ситуация двоевластия, когда Александра Лукашенко не признаёт в качестве легитимного руководителя ряд ведущих западных государств. А с другой стороны, все большую легитимность в глазах международного сообщества приобретает Светлана Тихановская как выразитель интересов значительной части белорусского общества, но и представитель новой политической силы, так называемой новой оппозиции. Эту новую политическую реальность не могут игнорировать даже в Кремле, несмотря на пропаганду российских медиа.

Китаю Беларусь не интересна до тех пор, пока Минск будет находиться под санкциями западных стран. Пока Лукашенко не только не восстановит отношения с западными странами до предвыборного уровня, но и не пойдет на дальнейшее их углубление, Китай вряд ли будет оказывать серьезную экономическую поддержку. Китаю Беларусь интересна только как некие ворота на западный рынок, прежде всего на рынок Евросоюза, а за последние два месяца Лукашенко серьезно девальвировал отношения с Западом. Китай любую существенную экономическую поддержку будет обуславливать выполнением тех обязательств, которые взял на себя Александр Лукашенко во время визита Си Цзиньпина в Минск в мае 2015 года. За 5 лет ни одно из этих обещаний не было выполнено, за исключением дополнительной либерализации режима деятельности Китайско-белорусского индустриального парка «Великий Камень».

Главный фактор уязвимости Александра Лукашенко – ухудшение социально-экономической ситуации в стране. Из-за непропорционального кровавого насилия со стороны белорусских силовиков в адрес протестующих Беларусь потеряла доступ к международным рынкам капитала и источникам финансовых заимствований, а Россия не собирается поддерживать Александра Лукашенко на его посту любыми средствами (ограниченный объем поддержки в полтора миллиарда долларов на два года, как и отзыв силового резерва от белорусских границ, несмотря на продолжающиеся протесты, свидетельствует об этом).

Поэтому в ближнесрочной перспективе именно экономический кризис станет главным фактором политической динамики в стране.

Если в ближайшие несколько недель Александр Лукашенко и правительство не смогут разработать и предложить белорусскому обществу комплексную стратегию по разрешению внутриполитического кризиса, выйти на качественно новый уровень отношений с основными международными партнерами (это предполагает заключение своего рода стратегических сделок), то экономическая ситуация, а следом за ней – и политическая – может серьезно обостриться к концу этого года – началу следующего.
 
Теги: Минск
 
 
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В условиях внутриполитического и внешнего давления Лукашенко вынужден делать тактические уступки, освобождая некоторых политзаключенных. Но он не собирается...
 
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