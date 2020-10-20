Вероника Черкасова: 16 лет после убийства

Характерной чертой этого преступления стала бессмысленная жестокость. За что расправились с Вероникой Черкасовой, мы точно не знаем по сей день – можем лишь предполагать. И некоторым не верилось, что к злодеянию на столичной улице Некрасова причастны власть имущие. Почему «эскадроны смерти» оборвали жизни Виктора Гончара и Юрия Захаренко, понятно. Но чем им могла помешать журналистка?





Возможный ответ на этот вопрос был получен в минувшем августе: тем же, чем и Александр Тарайковский, Геннадий Шутов, Никита Кривцов… Просто оказались не в том месте не в то время – на пути слуг тьмы. И свет на их истории, равно как и Вероники Черкасовой, можно будет пролить только после ухода нынешней власти.





В этом году, впервые за 16 лет, что-то блеснуло в конце тоннеля, казавшегося бесконечным. Блеснуло благодаря людям, словно сошедшим со страниц, на которых были опубликованы статьи Вероники.













Мы часто удивлялись, где в таком количестве она находит героев – умных, сильных, красивых. А Вероника, словно фокусник из цилиндра, доставала все новые и новые сюжеты – с часовых дел мастером из Солигорска, аптекаршей из Вилейки, «солдатом удачи» из Могилева и еще многими, многими, многими…





Такие же умные, сильные и красивые вышли на улицы наших городов против «человека в черном», о котором Вероника тоже писала. И оказалось, что их – несчетное количество. Сегодня это увидеть легко, а в начале века, когда мрак уже сгустился над Беларусью, нужно было обладать особым зрением, уникальным взглядом. Чтобы рассмотреть главное.





Вероника была сторонником перемен, когда их «колонны» были еще относительно небольшими. Фундамент того, что происходит в последние месяцы, закладывался при её участии. И великий «марш Свободы», ради которого Вероника жила и творила, никакими ударами ножом не остановить.



