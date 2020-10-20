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Ученые из Минска будут строить дом в Антарктике

20.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Национальной академии наук стартовала 13-я Белорусская антарктическая экспедиция.

Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в НАН.

Членам экспедиции до марта предстоит строить собственный дом на территории белорусской антарктической станции «Гора Вечерняя». Также специалисты будут изучать континент в рамках государственной программы.

В предыдущих поездках ученые заложили основу белорусской станции, а также ввели в строй специализированные модульные объекты.

В планах экспертов к 2021–2022 гг. подготовить первую очередь станции к приему экспедиций круглый год.

— Ввод в эксплуатацию станции, обеспечивающей проведение сезонных и круглогодичных научных исследований и мониторинга состояния природной среды Антарктики, является важным правовым фактором, определяющим присутствие нашего государства в Антарктиде, — заявили в НАН.

Участники 13-й Белорусской антарктической экспедиции 20 октября выедут в Санкт-Петербург. Туда же отправят экспедиционные грузы. Затем на борту российского судна белорусские полярники пойдут в Антарктику. С декабря до середины февраля будут проведены научные исследования и работы по развертыванию амбулаторно-хирургического модуля. Вернутся ученые в первой половине марта.
 
Теги: Минск
 
 
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В Национальной академии наук стартовала 13-я Белорусская антарктическая экспедиция.
 
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