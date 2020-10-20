Фотофакт: Людей на провластный митинг пенсионеров собирали в дворике тюремного изолятора

Но...казус.





На провластную акцию свозили людей со всей Беларуси. Они выходили из автобусов "Гомельавтотранс", "Могилевавтотранс" и т.п. Точки сбора провластных пенсионеров были разными. Однако часть участников митинга в поддержку действующих властей вообще была замечены во внутреннем дворе тюрьмы на Володарского. Надо было сразу в камеры - раз им так нравится жить в несвободе!











