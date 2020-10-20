Елена Левченко выставила на благотворительный аукцион уникальный лот

Именитая баскетболистка выставила на аукцион кроссовки, в которых выступала на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.





«Эти кроссовки именные, с моим номером «11» над которым написано «BELARUS», — отметила Елена Левченко. — Это единичный экземпляр именно таких кроссовок в мире! Они для меня особенные! Но они будут еще особеннее для меня, если принесут пользу и помощь людям, которые в этом сейчас нуждаются, и в тоже время украсят чей-то дом!»





Как отмечает Белорусский фонд спортивной солидарности, баскетболистка призвала всех поддерживать друг друга, ведь «только так мы знаем нашу настоящую силу».

Большой благотворительный аукцион Tribuna.сom продолжается. Все собранные средства будут перечислены в БФСС.