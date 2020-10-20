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Елена Левченко выставила на благотворительный аукцион уникальный лот

20.10.2020 09:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Именитая баскетболистка выставила на аукцион кроссовки, в которых выступала на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Елена Левченко выставила на благотворительный аукцион уникальный лот

«Эти кроссовки именные, с моим номером «11» над которым написано «BELARUS», — отметила Елена Левченко. — Это единичный экземпляр именно таких кроссовок в мире! Они для меня особенные! Но они будут еще особеннее для меня, если принесут пользу и помощь людям, которые в этом сейчас нуждаются, и в тоже время украсят чей-то дом!»

Елена Левченко выставила на благотворительный аукцион уникальный лот

Как отмечает Белорусский фонд спортивной солидарности, баскетболистка призвала всех поддерживать друг друга, ведь «только так мы знаем нашу настоящую силу».

Большой благотворительный аукцион Tribuna.сom продолжается. Все собранные средства будут перечислены в БФСС.

 
 
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Именитая баскетболистка выставила на аукцион кроссовки, в которых выступала на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
 
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