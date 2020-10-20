Молодой витеблянин хотел покончить с собой, а пострадал его месячный ребенок

Трагедия едва не произошла вечером 19 октября в одном из домов Витебска.





По информации Следственного комитета, у подвыпившего мужчины возник конфликт с супругой, «в ходе которого он пытался покончить с собой, включив газовую конфорку».

Услышавшие шум и крики соседи забрали из квартиры женщину с месячным ребенком, а также вызвали «скорую».

Как отмечается, младенец госпитализирован с «острым отравлением бытовым газом».

По данным освидетельствования, наличие алкоголя в выдыхаемом мужчиной воздухе составило 1,25 промилле.