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Молодой витеблянин хотел покончить с собой, а пострадал его месячный ребенок

20.10.2020 09:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Трагедия едва не произошла вечером 19 октября в одном из домов Витебска.

Молодой витеблянин хотел покончить с собой, а пострадал его месячный ребенок

По информации Следственного комитета, у подвыпившего мужчины возник конфликт с супругой, «в ходе которого он пытался покончить с собой, включив газовую конфорку».

Услышавшие шум и крики соседи забрали из квартиры женщину с месячным ребенком, а также вызвали «скорую».

Как отмечается, младенец госпитализирован с «острым отравлением бытовым газом».

По данным освидетельствования, наличие алкоголя в выдыхаемом мужчиной воздухе составило 1,25 промилле.

 
Теги: Витебск
 
 
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Трагедия едва не произошла вечером 19 октября в одном из домов Витебска.
 
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