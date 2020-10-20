Что происходит на границе

Огромные очереди на границе Беларуси со странами Евросоюза сохраняются.





По данным Госпогранкомитета на 08:00 на литовском направлении скопилось более 570 большегрузных автомобилей:

«Каменный Лог» — более 220;

«Бенякони» — более 190;

«Привалка» — более 140;

«Котловка» — более 20.

В двух пунктах пропуска на белорусско-польской границе в «колейке» стоит более 260 грузовиков:

«Брузги» — более 170;

«Берестовица» — более 90.

Есть очереди и на выезд в Латвию — более 60: