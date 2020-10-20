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Что происходит на границе
Источник материала: Навiны
Огромные очереди на границе Беларуси со странами Евросоюза сохраняются.
По данным Госпогранкомитета на 08:00 на литовском направлении скопилось более 570 большегрузных автомобилей:
В двух пунктах пропуска на белорусско-польской границе в «колейке» стоит более 260 грузовиков:
Есть очереди и на выезд в Латвию — более 60:
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Огромные очереди на границе Беларуси со странами Евросоюза сохраняются.
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