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На склоне холма обнаружили гигантское изображение кота. Откуда оно взялось?
Источник материала: Onliner
Котам покорны все страны и эпохи. Министерство культуры Перу
Удивительно, но факт. Несмотря на то что плато Наска давно изучается учеными из многих стран мира, новые рисунки там продолжают находить. Последнее открытие сделано в ходе реконструкции обзорной площадки, с которой туристы рассматривали древние изображения. Специалисты обратили внимание, что дорога к этой площадке пересекает линии явно искусственного происхождения.
В ходе последующей расчистки территории выяснилось, что археологи обнаружили еще один геоглиф, плохо сохранившийся и практически незаметный из-за эрозии почвы. Следующие недели ученые посвятили его реставрации, и вот настало время предъявить результат работы публике. Оказалось, что рисунок изображает очевидного кота (или кошку) длиной 37 метров. Ширина линий достигает находится в промежутке 30—40 см. По утверждению специалистов, изображение было создано около 200 г. до н. э., то есть ему более 2 тыс. лет.
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Котам покорны все страны и эпохи. Министерство культуры Перу объявило о том, что археологи обнаружили на склоне одного из холмов на юге страны рисунок,...
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