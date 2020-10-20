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На склоне холма обнаружили гигантское изображение кота. Откуда оно взялось?

20.10.2020 09:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Котам покорны все страны и эпохи. Министерство культуры Перу объявило о том, что археологи обнаружили на склоне одного из холмов на юге страны рисунок, изображающий именно это животное. Объект длиной около 37 метров и возрастом свыше 2000 лет стал очередным открытием на плато Наска, известном своими гигантскими геоглифами на различные темы.

Удивительно, но факт. Несмотря на то что плато Наска давно изучается учеными из многих стран мира, новые рисунки там продолжают находить. Последнее открытие сделано в ходе реконструкции обзорной площадки, с которой туристы рассматривали древние изображения. Специалисты обратили внимание, что дорога к этой площадке пересекает линии явно искусственного происхождения.

На склоне холма обнаружили гигантское изображение кота. Откуда оно взялось?
На склоне холма обнаружили гигантское изображение кота. Откуда оно взялось?

В ходе последующей расчистки территории выяснилось, что археологи обнаружили еще один геоглиф, плохо сохранившийся и практически незаметный из-за эрозии почвы. Следующие недели ученые посвятили его реставрации, и вот настало время предъявить результат работы публике. Оказалось, что рисунок изображает очевидного кота (или кошку) длиной 37 метров. Ширина линий достигает находится в промежутке 30—40 см. По утверждению специалистов, изображение было создано около 200 г. до н. э., то есть ему более 2 тыс. лет.

На склоне холма обнаружили гигантское изображение кота. Откуда оно взялось?
На склоне холма обнаружили гигантское изображение кота. Откуда оно взялось?

 
 
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Котам покорны все страны и эпохи. Министерство культуры Перу объявило о том, что археологи обнаружили на склоне одного из холмов на юге страны рисунок,...
 
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