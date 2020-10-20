Вышел трейлер второго сезона «Мандалорца». Сериал появится 30 октября (видео)

Источник материала: Onliner

Второй сезон «Мандалорца» дебютирует через десять дней, и Disney порадовала фанатов ленты новым трейлером. Ролик показывает фрагменты новых приключений, в которые попадут сам Мандалорец и путешествующий с ним Малыш.

Новый сезон начнется с места, на котором остановились события в финале первого сезона. Создатели «Мандалорца» говорят, что сериал стал масштабнее по событиям и общему размаху истории, а многие сюжетные линии будут лихо закручены. Также в фокусе остается и линия отношений двух главных героев — Мандалорца и Малыша.

Сериал выйдет 30 октября на стриминговом сервисе Disney+.