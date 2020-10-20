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Вышел трейлер второго сезона «Мандалорца». Сериал появится 30 октября (видео)
Источник материала: Onliner
Второй сезон «Мандалорца»
Новый сезон начнется с места, на котором остановились события в финале первого сезона. Создатели «Мандалорца» говорят, что сериал стал масштабнее по событиям и общему размаху истории, а многие сюжетные линии будут лихо закручены. Также в фокусе остается и линия отношений двух главных героев — Мандалорца и Малыша.
Сериал выйдет 30 октября на стриминговом сервисе Disney+.
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Второй сезон «Мандалорца» дебютирует через десять дней, и Disney порадовала фанатов ленты новым трейлером. Ролик показывает фрагменты новых приключений, в которые...
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