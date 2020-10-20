Кодекс о судоустройстве и статусе судей: «клянусь перед народом Республики Беларусь осуществлять правосудие, подчиняясь только Конституции»

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Судьи принимают присягу, в которой есть замечательные и в высшей степени справедливые слова о клятве перед народом и беспристрастности. В текущий момент нам кажется актуальным процитировать статью 82 Кодекса о судоустройстве и статусе судей.

«Судья суда общей юрисдикции вправе осуществлять правосудие только после принесения присяги.

Судья суда общей юрисдикции приводится к присяге в течение одного месяца со дня назначения на должность.

Судьи Верховного Суда Республики Беларусь приводятся к присяге Президентом Республики Беларусь.

Судьи областных (Минского городского) судов и экономических судов областей (города Минска) приносят присягу в Верховном Суде Республики Беларусь в присутствии судей Верховного Суда Республики Беларусь и председателей соответствующих судов.

Судьи районных (городских), специализированных судов приносят присягу в соответствующем областном (Минском городском) суде в присутствии председателя и судей областного (Минского городского) суда, председателя соответствующего районного (городского), специализированного судов.

На церемонию принесения присяги судьями судов общей юрисдикции приглашаются представители Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, Администрации Президента Республики Беларусь, председатель Республиканского совета судей (его заместитель), члены квалификационных коллегий судей, а также представители средств массовой информации и иные лица.

Присяга судьи суда общей юрисдикции приносится в торжественной обстановке перед Государственным флагом Республики Беларусь. Началом церемонии присяги является оглашение указа Президента Республики Беларусь:

о назначении на должность судьи областного (Минского городского) суда, экономического суда области (города Минска) — Председателем Верховного Суда Республики Беларусь (его заместителем);

о назначении на должность судьи районного (городского), специализированного судов — председателем областного (Минского городского) суда.

После оглашения указа Президента Республики Беларусь присягающий судья зачитывает текст присяги, подготовленный на специальном бланке.

Судья суда общей юрисдикции приносит присягу следующего содержания:

„Я (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)), вступая в должность судьи, торжественно клянусь перед народом Республики Беларусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только Конституции Республики Беларусь, быть беспристрастным и справедливым, как велит мне долг судьи“.

После этого судьей подписывается акт о принесении присяги, который хранится в его личном деле.

После приведения к присяге судье вручаются служебное удостоверение судьи, мантия и другие входящие в комплект предметы одежды, а также Кодекс чести судьи Республики Беларусь. Описание, образец, порядок и нормы обеспечения мантиями и другими входящими в комплект предметами одежды утверждаются Президентом Республики Беларусь или уполномоченным им органом.

Судья суда общей юрисдикции в период осуществления своих полномочий приводится к присяге один раз».