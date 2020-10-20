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В Витебске мужчина пытался покончить с собой. В результате отравился младенец

20.10.2020 09:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера в Витебске с острым отравлением бытовым газом госпитализирован ребенок в возрасте около месяца. По предварительной информации, перед этим его отец пытался покончить с собой, открыв газ на плите, сообщает Следственный комитет.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Пока картина такая: вечером при распитии алкоголя у 30-летнего мужчины произошел конфликт с женой, в ходе которого он пытался покончить с собой, включив газовую конфорку. Соседи, услышав шум и крики, забрали из квартиры женщину с месячным ребенком и позвонили в скорую. Ребенка увезли в больницу.

Экспертиза показала 1,25 промилле алкоголя в выдохе мужчины.

 
Теги: Витебск
 
 
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Вчера в Витебске с острым отравлением бытовым газом госпитализирован ребенок в возрасте около месяца. По предварительной информации, перед этим его отец пытался...
 
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