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Торговый оборот Беларуси и России снизился на 20 процентов в январе-августе
20.10.2020 09:59 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: finobzor.ru
В денежном выражении оборот между странами за этот период составил 17,503 млрд долларов.
Об этом пишет
По данным ФТС России, оборот торговли между Россией и Евросоюзом в январе—августе снизился на 24,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 135,94 млрд долларов. Торговля РФ с США уменьшилась на 9,4%, до 15,733 млрд долларов, с Китаем – на 7% до 65,455 млрд долларов, с Беларусью – на 20% до 17,503 млрд долларов, с Турцией - на 26,3% до 12,959 млрд долларов, с Украиной - на 41,5% до 4,843 млрд долларов.
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В денежном выражении оборот между странами за этот период составил 17,503 млрд долларов.
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