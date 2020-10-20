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Торговый оборот Беларуси и России снизился на 20 процентов в январе-августе

20.10.2020 09:59 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: finobzor.ru

В денежном выражении оборот между странами за этот период составил 17,503 млрд долларов.

Об этом пишет Прайм со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

По данным ФТС России,  оборот торговли между Россией и Евросоюзом в январе—августе снизился на 24,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 135,94 млрд долларов. Торговля РФ с США уменьшилась на 9,4%, до 15,733 млрд долларов, с Китаем – на 7% до 65,455 млрд долларов, с Беларусью – на 20% до 17,503 млрд долларов, с Турцией - на 26,3% до 12,959 млрд долларов, с Украиной - на 41,5% до 4,843 млрд долларов.

 
 
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В денежном выражении оборот между странами за этот период составил 17,503 млрд долларов.
 
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