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«Режим знает, что умирает». Тихановская настойчиво посоветовала силовикам перейти на сторону народа до 25 октября

20.10.2020 10:21 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Не так давно Светлана Тихановская объявила Народный ультиматум – дату, до которой Лукашенко и его приспешники должны уйти с постов, иначе страна объявит всеобщую забастовку. Сегодня Светлана в связи с этим обратилась к силовому блоку страны. Цитируем. 

«25 октября мы объявили Народный Ультиматум. И я хочу обратиться к сотрудникам силовых ведомств.

Вы привыкли исполнять приказы. Но должны понимать, что скоро приказы будут звучать от новой, демократической власти. Это неизбежно. Вы привыкли слушать свое начальство. Но стоит ли делать это, если оно защищает не народ Беларуси, а только одного человека? Это незаконно.

Вы привыкли проявлять солидарность с коллегами. Но вы не несете коллективную ответственность за преступления, которые совершали они, а не вы. Если ваш коллега избил кого-то до полусмерти, это не вы должны сесть в тюрьму.

Народный ультиматум – это ваш шанс встать на сторону беларусов. Если вы не согласны исполнять преступные приказы – не делайте этого. Режим знает, что умирает – и пытается разделить свою участь со всеми вами, замарав честь вашей формы. Не допустите этого. Ответственность понесут персонально те, кто совершал преступления. Поголовной люстрации не будет. В новой Беларуси нужна ваша работа, нужна система силовых ведомств. Поэтому свяжитесь с нами, с фондами, сделайте публичное обращение с поддержкой своего народа. Исполните присягу, которую каждый из вас давал беларусам. До Народного ультиматума осталось 5 дней». 

 
 
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Не так давно Светлана Тихановская объявила Народный ультиматум – дату, до которой Лукашенко и его приспешники должны уйти с постов, иначе страна объявит всеобщую...
 
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