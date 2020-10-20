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В Могилеве автомобиль сбил мотоциклиста
Источник материала: Tut.by
Вечером 19 октября около спорткомплекса «Олимпиец» в Могилеве произошла авария,
Подписчики группы «ДТП и ЧП Могилев» в соцсетях рассказали, что автомобиль сбил мотоциклиста.
На место аварии прибыли машины скорой помощи и спасатели.
Очевидцы утверждают, что мотоциклист остался жив.
Что послужило причиной аварии, пока неизвестно.
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Вечером 19 октября около спорткомплекса «Олимпиец» в Могилеве произошла авария.
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