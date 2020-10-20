﻿ Первые «живые» фото iPhone 12 и iPhone 12 Pro появились в Сети. Как выглядят смартфоны. 21.by
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Первые «живые» фото iPhone 12 и iPhone 12 Pro появились в Сети. Как выглядят смартфоны

20.10.2020 10:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

23 октября в странах первой волны стартуют продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Вскоре в Сети появятся первые полноценные обзоры новинок, но уже сейчас китайский инсайдер DuanRui опубликовал качественные «живые» фото аппаратов.

На фотографиях ниже смартфоны показаны в разных цветах. Становится понятно, что в случае с обычными iPhone 12 заднее стекло глянцевое, в случае с Pro-моделями — матовое. Кроме того, на кадрах можно разглядеть более прямые и острые грани корпусов, а также сканер LiDAR в более дорогих Pro-девайсах.






В соцсетях также начали появляться короткие ролики с распаковкой девайсов. Так, например, можно оценить толщину коробки iPhone 12 в синем цвете. По сравнению с коробками смартфонов Apple, которые компания выпускала по сей день, она стала намного тоньше. Это произошло из-за того, что в комплект поставки теперь входит только кабель с USB-C на Lightning. Блока питания и наушников нет — их при необходимости предлагают докупать отдельно.

Напомним: Apple представила четыре смартфона — iPhone 12 mini (5,4 дюйма), iPhone 12 (6,1 дюйма), iPhone 12 Pro (6,1 дюйма) и iPhone 12 Pro Max (6,7 дюйма). Все оснащаются OLED-панелями, процессором Apple A14 Bionic (5-нм техпроцесс), возможностью работы в сетях 5G, а также сдвоенными и строенными основными камерами.

В США устройства продаются соответственно от 699, 799, 999 и 1099 долларов. Цены в Беларуси пока не объявлены, но у нас есть прогноз. Вряд ли за смартфоны получится отдать меньше 2599 рублей.

Ниже — цены других смартфонов Apple:

 
 
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На фотографиях ниже смартфоны iPhoen 12 показаны в разных цветах.
 
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