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Врач объясняет, что хуже: не почистить зубы или воспользоваться чужой щеткой

20.10.2020 10:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Что делать, если вы, например, поехали в гости и забыли свою зубную щетку? Можно ли воспользоваться чужой? А если это щетка близкого человека? На «Простой вопрос» отвечает стоматолог Жанна Романович.


  • Жанна Романовичврач стоматолог-терапевт первой категории

—  В полости рта человека от 100 до 300 видов различных микроорганизмов — это бактерии, вирусы, грибки, и зубная щетка с ними ежедневно контактирует. При этом ее основная функция — удалять зубной налет. А в нем содержится достаточно большая концентрация различных микробов. Соответственно, вместе с чужой щеткой вы можете «подхватить» целый спектр микроогранизмов — от Streptococcus mutans (основная бактерия, которая вызывает кариес) до вирусов респираторных и лор-заболеваний. Передаваться вместе со щеткой может кандидоз, а при кровотечении десен и более серьезные инфекции — вирус герпеса, ВИЧ и пр.

После перенесенных вирусных заболеваний я рекомендую поменять щетку, чтобы не заносить в полость рта микроорганизмы, которые в условиях ванной (тепло и влажно) могли на щетке размножиться. Кроме того, сменить щетку нужно и после профессиональной чистки полости рта, чтобы не провоцировать развитие кариеса и заболевания слизистой оболочки полости рта.


Источник: pixabay.com

— А если это щетка очень близкого человека?

— Надо понимать, что, например, при поцелуях люди делятся слюной — и вместе с ней может передаться меньше микроорганизмов, чем в случае со щеткой (особенно если есть вероятность попадания чужих бактерий в кровоток из-за кровотечения десен). Кроме того, шансов заразиться кариесом при тех же поцелуях значительно меньше. Поэтому делиться щеткой — это самый плохой вариант: лучше уже день походить с нечищеными зубами, обработать зубы ватным тампоном или убрать налет с помощью жевательной резинки или грубой пищи — яблока, моркови.

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