Власти США: сотрудники «Аэрофлота» переправили контрабандой украденные гаджеты на 50 млн долларов

Источник материала: Tut.by

Как показало расследование в США, члены экипажа авиакомпании «Аэрофлот» помогли переправить в Россию украденные iPad, iPhone и другие устройства на сумму 50 миллионов долларов. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на пресс-релиз американских властей.



Изображение: John Taggart from Sunbury on Thames, Middlesex / wikipedia.org

Расследование, проведенное ФБР, Службой таможенного и пограничного контроля, Департаментом полиции Нью-Йорка и другими ведомствами, показало, что 10 обвиняемых провезли контрабандой из США в Россию электронные устройства на сумму в 50 миллионов долларов с использованием нынешних и бывших сотрудников авиакомпании «Аэрофлот». Среди устройств были iPhone, iPad и Apple Watch.

При досмотре багажа членов экипажа были обнаружены электронные устройства на миллионы долларов, «многие из которых» были украдены. Федеральные офицеры арестовали восемь руководителей этой схемы в понедельник днем, двое других сейчас скрываются от правосудия.

Госдепартамент США отозвал 113 виз у сотрудников Аэрофлота в связи с этой схемой.

«Как утверждалось, обвиняемые были членами международной группы контрабандистов, которая использовала сеть операторов здесь и в России для обхода экспортных законов и постановлений США», — заявил прокурор США Дюшарм.

В этом году «Аэрофлот» уже понес убытки от пандемии COVID-19, согласно Международной ассоциации воздушного транспорта . В августе «Аэрофлот» сообщил об убытках в размере 485 миллионов долларов.

«Аэрофлот», один из старейших авиаперевозчиков мира, в настоящее время оценивается в 12,5 млн долларов. Авиакомпания не предоставила оперативный комментарий Business Insider.