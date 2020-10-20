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Более 500 км/ч: американский гиперкар SSC Tuatara поставил рекорд скорости

20.10.2020 10:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гиперкар SSC Tuatara отныне считается «самым быстрым серийным автомобилем» (разумеется, условно серийным) в мире — американская «двухдверка», впервые показанная летом 2018 года, побила предыдущий рекорд с внушительным преимуществом.


Новый рекорд поставлен в США на закрытом участке шоссе в окрестностях Лас-Вегаса, где в 2017 году смог отличиться Koenigsegg Agera RS, разогнавшийся до рекордных на тот момент 447 км/ч. Осенью 2019 года достижение шведов было перекрыто Bugatti Chiron: на треке «Эра-Лессин» в Германии гиперкар разогнался до 490,484 км/ч, но в Книгу рекордов Гиннесса эта цифра так и не попала, так как по правилам официальным рекордом признается средний показатель двух попыток, а заезд в противоположном направлении в Bugatti проводить не стали.



За рулем SSC Tuatara находился британский гонщик Оливер Уэбб — два заезда по всем канонам (то есть в противоположных направлениях) были проведены 10 октября, но их результаты компания SSC North America обнародовала только сейчас. В первой попытке купе смогло развить «максималку» в 301,07 миль в час (484,53 км/ч), а во второй — 331,15 миль в час (532,93 км/ч). Средний показатель двух заездов — 316,11 миль в час (508,73 км/ч), и отныне это наибольшая скорость для дорожных машин.


Впрочем, SSC Tuatara, 5,9-литровый битурбо-V8 которой может развивать до 1750 л.с. и 1735 Нм крутящего момента при работе на смеси E85 (85% этанола и 15% бензина), в продаже еще не появилась. Известно, что тираж модели составит всего 100 единиц, а поставки машин первым покупателям должны начаться в ближайшее время. Стартовая стоимость — 1 625 000 долларов.

 
 
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Гиперкар SSC Tuatara стала «самым быстрым серийным автомобилем» в мире - американская «двухдверка», впервые показанная летом 2018 года, побила предыдущий рекорд с...
 
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