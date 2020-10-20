Минфин России предложил сократить 100 тыс. должностей в российской армии

Источник материала: АФН

Министерство финансов России в середине октября направило в Совет безопасности проект реформы вооруженных сил, основанный на оптимизации бюджета.

Первым пунктом предлагаемых изменений значится сокращение штатной численности военнослужащих на 10%. Учитывая указ президента от 2018 года, в котором численность войск установлена в размере чуть более 1 млн человек, речь идет о сокращении 100 тыс. должностей, пишут «Известия» со ссылкой на проект документа.

Уменьшение штата вооруженных сил должно произойти за счет свободных вакансий и перевода на гражданскую службу тех, кто не связан с выполнением боевых задач, — медиков, кадровиков, юристов, финансистов, преподавателей, служащих тыла.

Еще одним способом экономии Минфин называет увеличение сроков использования вещевого имущества или замену его денежной компенсацией. Ведомство также предлагает обеспечивать питанием контрактников только в полевых выходах и на боевом дежурстве.

Оптимизация расходов на армию включает предложение убрать ежегодную индексацию военной пенсии на 2% сверх уровня инфляции, а также увеличить до 25 лет срок выслуги, необходимой для ее получения. Из этого срока Минфин хочет убрать учебу в военном вузе. Сейчас она входит в срок выслуги, который составляет 20 лет. Таким образом, период, нужный офицерам для пенсии, увеличивается в общей сложности на десять лет, пишет РБК.

Финансисты также предлагают увеличить срок службы, необходимый для получения военного ипотечного счета (на него ежемесячно перечисляются средства, которые служащий через несколько лет может использовать для первоначального взноса по ипотеке). Сейчас для офицеров он открывается сразу после окончания вуза, а для контрактников — через три года. Минфин хочет увеличить эти сроки до пяти лет для офицеров (после окончания вуза) и до восьми лет для контрактников.