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В парламенте назвали топ-3 предложений по изменению Конституции
Источник материала: Партизан
В Палате представителей продолжают принимать предложения по изменениям в Конституцию.
Перечень наиболее популярных тем уже составлен. Его в эфире
- Если говорить о топ-3, то это касается сроков и полномочий каденции президента, парламента, местных органов управления. На втором месте стоит использование государственной символики, и третий момент - то, что касается местных органов власти. Их выборов и структуры, — сказал он.
Также в эфире сообщили, что поступают предложения закрепить в Конституции божественное происхождение человека. А ранее предлагалось прописать, что брак — это добровольный союз мужчины и женщины.
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В Палате представителей продолжают принимать предложения по изменениям в Конституцию.
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