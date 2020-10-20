В парламенте назвали топ-3 предложений по изменению Конституции

















ОНТ озвучил председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Валентин Семеняко. Перечень наиболее популярных тем уже составлен. Его в эфиреозвучил председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Валентин Семеняко.





- Если говорить о топ-3, то это касается сроков и полномочий каденции президента, парламента, местных органов управления. На втором месте стоит использование государственной символики, и третий момент - то, что касается местных органов власти. Их выборов и структуры, — сказал он.

Также в эфире сообщили, что поступают предложения закрепить в Конституции божественное происхождение человека. А ранее предлагалось прописать, что брак — это добровольный союз мужчины и женщины.