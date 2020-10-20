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В Беларуси изменились тарифы за просмотр кредитной истории

20.10.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом сообщает сайт Нацбанка.

Один раз в календарный год свою кредитную историю вместе со скоринговым баллом можно получить бесплатно, сделать это можно онлайн на сайте creditregister.by. За последующие разы в течение года нужно платить – стоимость этой услуги изменилась.

Полный отчет в виде электронного документа для физического лица теперь стоит 1,97 рубля (ранее было дороже – 2,79 рубля). Такой же отчет в бумажном варианте обойдется в 14,28 рубля (ранее было дешевле – 12,83 рубля).

Юридические лица могут получить полный кредитный отчет только в бумажном варианте и стоит это 14,14 рубля. Для юрлиц услуга подорожала, ранее она обходилась в 12,7 рубля.

Неразвернутый кредитный отчет для физлица в электронном виде стоит 60 копеек (ранее – 58 копеек), расширенный отчет – 69 копеек (ранее – 67 копеек). Также появилась возможность заказать отчет расширенный плюс за 83 копейки.

Юридические лица могут заказать такие же виды отчетов только на бумажном носителе. Нерасширенный отчет стоит 16,66 рубля (ранее – 14,93 рубля), расширенный – 18,51 рубля (ранее – 16,6 рубля), расширенный плюс – 20,16 рубля (ранее – 18,08 рубля).

Неизменной осталась стоимость обработки кредитной истории для формирования кредитного отчета – 5 копеек.
 
 
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