Интенсивность боев на юге Нагорного Карабаха снизилась













Арцрун Ованнисян отметил, что на южном направлении сегодня продолжаются ожесточенные бои. На данный момент накал сражений несколько снизился. Позиционных изменений не было. Также он сообщил о нескольких атаках на севере, после чего азербайджанские войска были отброшены.





Обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября 2020 года. Ереван и Баку обвинили друг друга в обострении ситуации. Минобороны Азербайджана заявило о том, что армянская сторона первая открыла огонь, а азербайджанские силы начали контрнаступательную операцию. В Минобороны Армении заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.





Военное положение введено в Армении и НКР, впервые была объявлена всеобщая мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации. Ереван и Баку с 00:00 18 октября (23:00 по минскому времени 17 октября) объявили перемирие. Но уже в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.



