ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

РИКЗ написал заявление на Ливянта, суд признал репетитора невиновным

20.10.2020 10:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Административный процесс в отношении репетитора Евгения Ливянта был начат летом после того, как в милицию было подано заявление от руководства Республиканского института контроля знаний.



Повод для заявления изначально казался педагогу нелепым: по мнению РИКЗ, он нарушил авторские права, опубликовав в “Фейсбуке” условия одной из задач централизованного тестирования. Вчера суд признал репетитора невиновным.

Прошедший суд нельзя назвать "РИКЗ vs Ливянт": это не был гражданский иск. Сотрудники института, по словам педагога, привлекались только как свидетели.

— Первый раз я написал о недостатках в задачах ЦТ лет 15 назад, я писал в Администрацию президента, в РИКЗ, в Минобр, непублично обращался. Я считаю, что эта дискуссия должна оставаться в профессиональном поле: между преподавателями, заинтересованными сторонами, а не в социальных сетях. И всегда меня игнорировали. Ответы присылали, но формальные, — рассказывает Еврорадио Ливянт.

Репетитор отмечает, что этот раз был первым, когда он, заметив некорректность в формулировке задания, не стал сперва обращаться в инстанции, а сразу опубликовал пост в соцсетях.

— Когда последний раз меня “послали”, я решил: сколько можно писать и читать эти ответы, буду сразу публиковать в соцсетях. И вот они тоже впервые нестандартно так отреагировали, — говорит Ливянт, имея в виду заявление в милицию. — Даже немного жалею, что решение суда такое, потому что это было бы впервые в истории человечества, когда привлекли бы за нарушение авторских прав за публикацию стандартного школьного логарифмического уравнения.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Административный процесс в отношении репетитора Евгения Ливянта был начат летом после того, как в милицию было подано заявление от руководства Республиканского...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вышел трейлер второго сезона «Мандалорца». Сериал появится 30 октября (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.10.2020
Mir24.TV Belarus
20.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика