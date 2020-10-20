РИКЗ написал заявление на Ливянта, суд признал репетитора невиновным









Повод для заявления изначально казался педагогу нелепым: по мнению РИКЗ, он нарушил авторские права, опубликовав в “Фейсбуке” условия одной из задач централизованного тестирования. Вчера суд признал репетитора невиновным.





Прошедший суд нельзя назвать "РИКЗ vs Ливянт": это не был гражданский иск. Сотрудники института, по словам педагога, привлекались только как свидетели.





— Первый раз я написал о недостатках в задачах ЦТ лет 15 назад, я писал в Администрацию президента, в РИКЗ, в Минобр, непублично обращался. Я считаю, что эта дискуссия должна оставаться в профессиональном поле: между преподавателями, заинтересованными сторонами, а не в социальных сетях. И всегда меня игнорировали. Ответы присылали, но формальные, — рассказывает Еврорадио Ливянт.





Репетитор отмечает, что этот раз был первым, когда он, заметив некорректность в формулировке задания, не стал сперва обращаться в инстанции, а сразу опубликовал пост в соцсетях.





— Когда последний раз меня “послали”, я решил: сколько можно писать и читать эти ответы, буду сразу публиковать в соцсетях. И вот они тоже впервые нестандартно так отреагировали, — говорит Ливянт, имея в виду заявление в милицию. — Даже немного жалею, что решение суда такое, потому что это было бы впервые в истории человечества, когда привлекли бы за нарушение авторских прав за публикацию стандартного школьного логарифмического уравнения.