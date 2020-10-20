|
Уникальная операция: белорусский ветеринар установил протез коту
20.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Поставили на лапы. Белорусские ветеринары установили
Филя уже уверенно стоит на своих трех лапах и по-кошачьи благодарит врача, мурлычет и ластится. Прооперированная задняя конечность заживает хорошо.
Вес протеза несколько граммов. Его на 3D-принтере напечатали российские коллеги. Благодаря уникальному составу, деталь врастает в кость, и инородное тело для животного становится родным. Нижняя часть протеза съемная.
Эта операция у Фили четвертая. Когда коту был год, он выпал из окна. «Беглеца» нашли на улице с химическими ожогами. Пришлось ампутировать лапу и ухо. Хозяйке Инне тогда советовали усыпить питомца. Но для всей семьи он как четвертый ребенок.
Пока протез не приживется, Филя будет в клинике. Утренний обход, капельницы, уколы и внимание, к каждому свой индивидуальный подход. Чтобы родные меньше скучали, врач регулярно присылает Инне фотографии любимца.
«Есть животные, которые очень много требуют внимания. Как вот этот котенок, например. В течение рабочего дня приходиться, подходить, гладить, тискать, играть, отпускать», – указала ассистент ветврача Екатерина Карпук.
На прием к белорусскому Айболиту везут своих любимцев со всей области. Врач из Лиды стал известным после того, как научил заново летать аиста и поставил на ноги олененка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вес протеза несколько граммов. Его на 3D-принтере напечатали российские коллеги. Благодаря уникальному составу, деталь врастает в кость, и инородное тело для...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)