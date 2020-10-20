Уникальная операция: белорусский ветеринар установил протез коту

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Поставили на лапы. Белорусские ветеринары установили протез коту. Хирургический эксперимент уникальный и первый в стране. Операция прошла успешно. Корреспондент «МИР 24» Элеонора Лутович навестила пациента.

Филя уже уверенно стоит на своих трех лапах и по-кошачьи благодарит врача, мурлычет и ластится. Прооперированная задняя конечность заживает хорошо.

Вес протеза несколько граммов. Его на 3D-принтере напечатали российские коллеги. Благодаря уникальному составу, деталь врастает в кость, и инородное тело для животного становится родным. Нижняя часть протеза съемная.

«Суть в том, что к этой части присоединяется внешний фиксатор. Лапку можно изготовить из чего угодно, из любого полимера, полимерного материала, легкого, пластика, например. Соответственно, можно фантазировать. Можно сделать когти, маникюр, все что угодно. Надоела сегодня эта туфелька – надел другую», – рассказал ветеринарный врач Павел Жульпа.

Эта операция у Фили четвертая. Когда коту был год, он выпал из окна. «Беглеца» нашли на улице с химическими ожогами. Пришлось ампутировать лапу и ухо. Хозяйке Инне тогда советовали усыпить питомца. Но для всей семьи он как четвертый ребенок.

«Он настолько умный и домашний, как человек. На улице много котов, я их всех люблю, кормлю, но домой не принесу их всех. А вот он дорог всем. Даже мужу, который никогда не любил котов. Даже денег никаких не жалко было. Хотя много было вопросов, зачем вы столько тратите», – отметила хозяйка Фили Инна Котович.

Пока протез не приживется, Филя будет в клинике. Утренний обход, капельницы, уколы и внимание, к каждому свой индивидуальный подход. Чтобы родные меньше скучали, врач регулярно присылает Инне фотографии любимца.

«Есть животные, которые очень много требуют внимания. Как вот этот котенок, например. В течение рабочего дня приходиться, подходить, гладить, тискать, играть, отпускать», – указала ассистент ветврача Екатерина Карпук.



В стационаре сейчас восемь животных. Все они идут на поправку. На четырех лапах через полмесяца уйдет из ветлечебницы домой и кот Филя. В клинике на протезирование уже ждут следующего пациента. Аналогичную операцию проведут собаке.

На прием к белорусскому Айболиту везут своих любимцев со всей области. Врач из Лиды стал известным после того, как научил заново летать аиста и поставил на ноги олененка.