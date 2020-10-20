Как это работает. Нужна ли Беларуси накопительная пенсия

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Главное отличие накопительной и распределительной пенсионных систем



Различие простое, но принципиальное.

В распределительной системе пенсии платят из отчислений от доходов работающих в данный момент. Так, в Беларуси работодатель переводит в Фонд социальной защиты населения 35% от зарплаты работника на выплату нынешним пенсионерам. Потому утверждение: «мы свою пенсию заработали» справедливо лишь с моральной точки зрения, в ФСЗН тех «прошлых» денег нет.

В накопительной системе каждый работник переводит деньги на свой индивидуальный счет. Эти деньги вкладываются в какие-то активы, дорожают вместе с этими активами, прирастают процентами и т.д.

При таком подходе можно точно сказать: сколько накопил конкретный пенсионер и сколько прибавилось к его накоплениям благодаря инвестированию этих средств. По сути – накопительная пенсия – это инвестиционный банковский вклад с особыми условиями, но общими достоинствами и недостатками такого вклада. Как и вклад, накопительную пенсию можно передавать по наследству.



Так эти системы различаются с точки зрения финансов. Но на практике все сложнее.

В распределительной системе величина пенсии обычно зависит от прошлых отчислений. Потому для обывателя нет особой разницы куда он платит, в общий фонд или на индивидуальный счет.

Фото: Myfin.by

Накопительная пенсия все равно зависит от текущего труда, потому что от этого зависят цены активов, в которые вложены пенсионные средства, а также цена денег и общее экономическое положение.

В большинстве стран пенсионное обеспечение регулируется законодательством. Часто распределительная и накопительная пенсионные системы сочетаются между собой и применяются одновременно.

Вот несколько показательных примеров.

Как реформировали пенсионную систему Чили

Одна из самых радикальных пенсионных реформ прошла в начале 80-х в Чили (времена Пиночета). Тогда отменили обычную распределительную пенсию по возрасту и стали применять индивидуальные пенсионные счета.

Каждый работающий чилиец отчисляет в один из частных пенсионных фондов 10% от дохода. Работодатель ничего не платит за работника, а только переводит его средства на нужный счет.

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Пенсионные фонды справляются с обычными для Латинской Америки экономическими проблемами, накопления не страдают от инфляции и приносят небольшой чистый доход. Фонды аккумулируют порядка четверти ВВП страны.

Те, кто не сумел достаточно накопить, получают пенсию солидарности, реально – это пособие по бедности.

Внешне система выглядит эффективной. Ее с разной точностью скопировали Аргентина, Колумбия и Перу. Но в 2019 году в Чили активно протестовали против пенсионной системы, недовольные утверждали, что фактический размер выплат слишком мал.

Как работает накопительная пенсионная система в Эстонии

Из всех республик бывшего СССР лучше всего интегрировалась в западную финансовую систему именно Эстония. Здесь нет еще избыточного «социального благодушия», но пенсия уже не является «пособием по бедности». Сформирована и работает 3-ступенчатая пенсионная система.

I – Обычная государственная распределительная пенсионная система. Работодатель платит 33% от зарплаты работника, 13% – на мед. страхование, 20% – на выплаты сегодняшним пенсионерам.

II – Обязательная накопительная пенсия. Участвовать обязаны все лица старше 18 лет, родившиеся с 1983 года. Взносы идут на индивидуальный счет, 2% платит работник с зарплаты, 4% – работодатель из указанных выше 33%. В этом случае 13% по-прежнему идет на медицинское страхование, 16% – нынешним пенсионерам, 4% – на счет работника.

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Средства личного пенсионного счета аккумулируются в пенсионных фондах и инвестируются. Деятельность фондов контролируется управляющими компаниями, банками и финансовой инспекцией. В Эстонии работает несколько десятков пенсионных фондов. Они отличаются способом деятельности:

Активные фонды продают и покупают акции, облигации и др. финансовые инструменты и получают от этих спекуляций дополнительный доход.

Пассивные фонды просто вкладывают деньги в активы и другие фонды, а потом получают среднерыночный доход.

Риски и прибыль активных фондов выше, пассивные – надежней, но менее прибыльны. Но во всех случаях значительный объем конечных вложений приходится на акции, т.к. ни депозиты, ни облигации в Европе не приносят ощутимого дохода.

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Средства обязательной накопительной пенсии можно использовать по-разному. В зависимости от ставок народной пенсии (СНП), которая составляет чуть более 200 евро.

Если накоплено меньше 10 СНП, то деньги можно забрать единовременно или заключить страховой договор. Но у страховой компании есть право отказать такому клиенту. Можно получать деньги частями через банк.

Если собралось от 10 до 50 СНП, то единовременная выплата невозможна. Деньги можно получать в банке частями или заключить страховой договор. Но страховая компания тоже вправе отказать в этом.

Накопившие более 50 СНП не могут получить деньги ни разово, ни частями. Но могут заключить пенсионный договор.

Имеющие более 700 СНП вправе заключить пенсионный договор на всю сумму, либо только на 700 СНП. В последнем случае остальную сумму можно снять, единовременно или частями.

Фото: Myfin.by

III – Добровольная накопительная пенсия. Здесь клиент сам платит сверх обязательных взносов. Деньги можно вложить в инвестиционный фонд или заключить договор со страховой компанией.

Страховой договор обеспечивает пожизненные выплаты.

Фонд выкупает принадлежащие клиенту паи, т.е. возвращает накопленные средства и доход по ним.

Клиент волен выбирать и менять фонд, может приостанавливать выплаты и вообще имеет больше свободы в сравнении с обязательной программой. Для участников действуют налоговые льготы. Пользоваться деньгами можно уже с 55 лет.

Деньги обязательной и добровольной пенсионной программ передаются по наследству наравне с другим имуществом.

Как не работает накопительная пенсионная система в России

В Российской Федерации есть накопительная пенсионная система, в целом соответствующая описанным выше принципам. Но описывать российский институт накопительных пенсии здесь не будем, т.к. он фактически не работает.

Произошло все так:

С 2002 года пенсионные начисления от зарплат россиян разделились: 10% – на страховую пенсию , из этих денег платили нынешним пенсионерам; 6% взносов – на накопительную пенсию, в государственные или негосударственные пенсионные фонды.

, из этих денег платили нынешним пенсионерам; – на накопительную пенсию, в государственные или негосударственные пенсионные фонды. Но в 2014 году сообщество российских пенсионеров пополнилось пенсионерами Крыма и Севастополя, а финансовое положение России было уже не таким благополучным, как в предыдущие 5-7 лет. У Пенсионного фонда России появились проблемы с текущими выплатам.

Российское руководство решило временно заморозить накопительную часть пенсий. Заморозка несколько раз продлевалась, в данный момент – до 2023 года. Это не конфискация накоплений, но воспользоваться ими сейчас невозможно. Все 16% взносов теперь идут на пенсии сегодняшним пенсионерам.

Доверие к накопительной системе в России и до этого не было высоким. Писали, что обязательное вложение пенсионных средств в государственные активы по прибыли даже не компенсирует инфляцию. Теперь, судя по всему, реанимировать систему можно разве что принудительно.

Что в итоге и какую пенсионную систему ждать Беларуси?

На этот счет нет ни планов, ни прогнозов. Нынешняя пенсионная система Беларуси действует по советским лекалам. Но по опыту других стран видно, что для работы накопительной пенсионной системы требуется как минимум два обязательны фактора:

Основная масса населения должна доверять своим государственным и негосударственным финансовым структурам настолько, чтобы вкладывать деньги на 20-40 лет вперед.

Экономическая система и финансовые институты должны быть настолько устойчивы, чтобы сохранять и приумножать полученные средства в течение десятилетий.

Ни в современной Беларуси, ни в СССР подобной стабильности не наблюдалось.

Инфографика: Myfin.by

При этом демография играет явно не на стороне солидарной пенсии. Постоянное сокращение числа работающих и рост продолжительности жизни приведет в будущем либо к уменьшению текущих пенсий до совсем стыдных величин, либо к увеличению пенсионного возраста, до которого доживать будут немногие.