|
Как это работает. Нужна ли Беларуси накопительная пенсия
Источник материала: Myfin
Главное отличие накопительной и распределительной пенсионных систем
Различие простое, но принципиальное.
В распределительной системе пенсии платят из отчислений от доходов работающих в данный момент. Так, в Беларуси работодатель переводит в
В накопительной системе каждый работник переводит деньги на свой индивидуальный счет. Эти деньги вкладываются в какие-то активы, дорожают вместе с этими активами, прирастают процентами и т.д.
При таком подходе можно точно сказать: сколько накопил конкретный пенсионер и сколько прибавилось к его накоплениям благодаря инвестированию этих средств. По сути – накопительная пенсия – это инвестиционный банковский вклад с особыми условиями, но общими достоинствами и недостатками такого вклада. Как и вклад, накопительную пенсию можно передавать по наследству.
Так эти системы различаются с точки зрения финансов. Но на практике все сложнее.
В распределительной системе величина пенсии обычно зависит от прошлых отчислений. Потому для обывателя нет особой разницы куда он платит, в общий фонд или на индивидуальный счет.
Накопительная пенсия все равно зависит от текущего труда, потому что от этого зависят цены активов, в которые вложены пенсионные средства, а также цена денег и общее экономическое положение.
В большинстве стран пенсионное обеспечение регулируется законодательством. Часто распределительная и накопительная пенсионные системы сочетаются между собой и применяются одновременно.
Вот несколько показательных примеров.
Как реформировали пенсионную систему Чили
Одна из самых радикальных пенсионных реформ прошла в начале 80-х в Чили (времена Пиночета). Тогда отменили обычную распределительную пенсию по возрасту и стали применять индивидуальные пенсионные счета.
Каждый работающий чилиец отчисляет в один из частных пенсионных фондов 10% от дохода. Работодатель ничего не платит за работника, а только переводит его средства на нужный счет.
Пенсионные фонды справляются с обычными для Латинской Америки экономическими проблемами, накопления не страдают от инфляции и приносят небольшой чистый доход. Фонды аккумулируют порядка четверти ВВП страны.
Те, кто не сумел достаточно накопить, получают пенсию солидарности, реально – это пособие по бедности.
Внешне система выглядит эффективной. Ее с разной точностью скопировали Аргентина, Колумбия и Перу. Но в 2019 году в Чили активно протестовали против пенсионной системы, недовольные утверждали, что фактический размер выплат слишком мал.
Как работает накопительная пенсионная система в Эстонии
Из всех республик бывшего СССР лучше всего интегрировалась в западную финансовую систему именно Эстония. Здесь нет еще избыточного «социального благодушия», но пенсия уже не является «пособием по бедности». Сформирована и работает 3-ступенчатая пенсионная система.
I – Обычная государственная распределительная пенсионная система. Работодатель платит 33% от зарплаты работника, 13% – на мед. страхование, 20% – на выплаты сегодняшним пенсионерам.
II – Обязательная накопительная пенсия. Участвовать обязаны все лица старше 18 лет, родившиеся с 1983 года. Взносы идут на индивидуальный счет, 2% платит работник с зарплаты, 4% – работодатель из указанных выше 33%. В этом случае 13% по-прежнему идет на медицинское страхование, 16% – нынешним пенсионерам, 4% – на счет работника.
Средства личного пенсионного счета аккумулируются в пенсионных фондах и инвестируются. Деятельность фондов контролируется управляющими компаниями, банками и финансовой инспекцией. В Эстонии работает несколько десятков пенсионных фондов. Они отличаются способом деятельности:
Риски и прибыль активных фондов выше, пассивные – надежней, но менее прибыльны. Но во всех случаях значительный объем конечных вложений приходится на акции, т.к. ни депозиты, ни облигации в Европе не приносят ощутимого дохода.
Средства обязательной накопительной пенсии можно использовать по-разному. В зависимости от ставок народной пенсии (СНП), которая составляет чуть более 200 евро.
III – Добровольная накопительная пенсия. Здесь клиент сам платит сверх обязательных взносов. Деньги можно вложить в инвестиционный фонд или заключить договор со страховой компанией.
Клиент волен выбирать и менять фонд, может приостанавливать выплаты и вообще имеет больше свободы в сравнении с обязательной программой. Для участников действуют налоговые льготы. Пользоваться деньгами можно уже с 55 лет.
Деньги обязательной и добровольной пенсионной программ передаются по наследству наравне с другим имуществом.
Как не работает накопительная пенсионная система в России
В Российской Федерации есть накопительная пенсионная система, в целом соответствующая описанным выше принципам. Но описывать российский институт накопительных пенсии здесь не будем, т.к. он фактически не работает.
Произошло все так:
Доверие к накопительной системе в России и до этого не было высоким. Писали, что обязательное вложение пенсионных средств в государственные активы по прибыли даже не компенсирует инфляцию. Теперь, судя по всему, реанимировать систему можно разве что принудительно.
Что в итоге и какую пенсионную систему ждать Беларуси?
На этот счет нет ни планов, ни прогнозов. Нынешняя пенсионная система Беларуси действует по советским лекалам. Но по опыту других стран видно, что для работы накопительной пенсионной системы требуется как минимум два обязательны фактора:
Ни в современной Беларуси, ни в СССР подобной стабильности не наблюдалось.
При этом демография играет явно не на стороне солидарной пенсии. Постоянное сокращение числа работающих и рост продолжительности жизни приведет в будущем либо к уменьшению текущих пенсий до совсем стыдных величин, либо к увеличению пенсионного возраста, до которого доживать будут немногие.
Текст: Игорь Смирнов
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также:
Ссылка скопирована в буфер обмена
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы воспринимаем пенсию как что-то само собой разумеющееся и абсолютно традиционное. Хотя половине населения СССР (сельским жителям) настоящие пенсии стали...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)