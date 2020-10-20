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Евро продолжает расти, а доллар падать

20.10.2020 10:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Европейская валюта демонстрирует рост, а американская — падение на открытии торгов БВФБ во вторник, 20 октября.

Евро продолжает расти, а доллар падать
Фото pexels.com

Три основные иностранные валюты демонстрируют по данным на 10:20 следующие показатели:

  • евро — 3,0197 белорусского рубля (+0,0059 пункта);
  • доллар — 2,5646 белорусского рубля (-0,0062 пункта);
  • российский рубль — 3,2994 белорусского рубля за 100 российских (-0,0004 пункта).
 
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Европейская валюта демонстрирует рост, а американская — падение на открытии торгов БВФБ во вторник, 20 октября.
 
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