|
Евро продолжает расти, а доллар падать
Источник материала: Навiны
Европейская валюта демонстрирует рост, а американская — падение на открытии торгов БВФБ во вторник, 20 октября.
Три основные иностранные валюты демонстрируют по данным на 10:20 следующие показатели:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейская валюта демонстрирует рост, а американская — падение на открытии торгов БВФБ во вторник, 20 октября.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)