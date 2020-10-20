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Большой футбол возвращается: сегодня стартует Лига чемпионов УЕФА

20.10.2020 10:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня в восьми городах пройдут первые матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/2021.

Большой футбол возвращается: сегодня стартует Лига чемпионов УЕФА

Во вторник в борьбу вступят команды из квартетов Е-Н:

  • Группа E

«Ренн» — «Краснодар»;

«Челси» — «Севилья».

  • Группа F

«Зенит» — «Брюгге»;

«Лацио» — «Боруссия» (Д).

  • Группа G

«Динамо» (К) — «Ювентус»;

«Барселона» — «Ференцварош».

  • Группа H

«РБ Лейпциг» — «Истанбул Башакшехир»;

«ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед».

Поединки в Санкит-Петербурге и Киеве начнутся в 19:55, в других  городах — в 22:00 по минскому времени.

 
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Сегодня в восьми городах пройдут первые матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/2021.
 
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