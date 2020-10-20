Большой футбол возвращается: сегодня стартует Лига чемпионов УЕФА

Сегодня в восьми городах пройдут первые матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/2021.





Во вторник в борьбу вступят команды из квартетов Е-Н:

Группа E

«Ренн» — «Краснодар»;

«Челси» — «Севилья».

Группа F

«Зенит» — «Брюгге»;

«Лацио» — «Боруссия» (Д).

Группа G

«Динамо» (К) — «Ювентус»;

«Барселона» — «Ференцварош».

Группа H

«РБ Лейпциг» — «Истанбул Башакшехир»;

«ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед».

Поединки в Санкит-Петербурге и Киеве начнутся в 19:55, в других городах — в 22:00 по минскому времени.