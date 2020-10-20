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Большой футбол возвращается: сегодня стартует Лига чемпионов УЕФА
Источник материала: Навiны
Сегодня в восьми городах пройдут первые матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/2021.
Во вторник в борьбу вступят команды из квартетов Е-Н:
«Ренн» — «Краснодар»;
«Челси» — «Севилья».
«Зенит» — «Брюгге»;
«Лацио» — «Боруссия» (Д).
«Динамо» (К) — «Ювентус»;
«Барселона» — «Ференцварош».
«РБ Лейпциг» — «Истанбул Башакшехир»;
«ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед».
Поединки в Санкит-Петербурге и Киеве начнутся в 19:55, в других городах — в 22:00 по минскому времени.
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Сегодня в восьми городах пройдут первые матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/2021.
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