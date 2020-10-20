Хроника дня. Порванный госфлаг в Осиповичах и очередное обращение Тихановской

Источник материала: Onliner

Новый день и новая поствыборная хроника едва стартовавшего дня. Из Осиповичей пришла весть про пьяную выходку, которая родила новость с политическим подтекстом. В то же время из столичного Уручья присылают фотки местного центра притяжения, который нежданно сменил цвет. Ранее скульптура змея Змагарыча не была красно-зеленой. Ну и дополняется все это очередным призывом от Светланы Тихановской. На этот раз в адрес силовиков.

Пьяный мужчин порвал госфлаг

Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВД. Утром 17 октября выяснилось, что ночью кто-то повредил флаг, закрепленный на здании редакции местной газеты.

«Сыщики по горячим следам вычислили и в последующем задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний безработный житель Осиповичей. Он признался, что в минувшую пятницу весь день употреблял алкоголь. Именно опьянение толкнуло на совершение преступления. Полностью снять флаг не удалось, поэтому горожанин оторвал часть полотнища, которую выбросил в мусорный контейнер», — говорится в релизе.

Действиям задержанного следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело за надругательство над государственными символами.

Тихановская обратилась к силовикам

«Вы привыкли слушать свое начальство. Но стоит ли делать это, если оно защищает не народ Беларуси, а только одного человека? Это незаконно. Вы привыкли проявлять солидарность с коллегами. Но вы не несете коллективную ответственность за преступления, которые совершали они, а не вы. Если ваш коллега избил кого-то до полусмерти, это не вы должны сесть в тюрьму», — говорится в обращении Тихановской.

Змея Змагарыча перекрасили

Свежие фотки из Уручья. Ранее красно-белая скульптура за ночь сменила колер.







