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Доллар дешевеет, евро растет

20.10.2020 10:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера был штиль и валюты вяло колыхались в своем логове — лишь бы не остаться вообще с нулевой дельтой. Но рано или поздно они снова пойдут по головам. Не случится ли это сегодня — узнаем на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар продолжил дешеветь с умеренной скоростью: пока минус 0,59 копейки. Курс — 2,5649.

Евро прибавил еще 0,59 копейки. Торговался по 3,0197.

Российский рубль подешевел на 0,01 копейки, продавался и покупался по 3,2989 за сотню.

В понедельник доллар подешевел на 0,21 копейки и стоил 2,5708 рубля. Евро прибавил 0,2 копейки и приподнялся до 3,0138. Российский рубль подорожал на 0,22 копейки, стоил 3,2999 белорусского за сотню.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Вчера был штиль и валюты вяло колыхались в своем логове — лишь бы не остаться вообще с нулевой дельтой. Но рано или поздно они снова пойдут по головам. Не случится...
 
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