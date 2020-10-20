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Доллар дешевеет, евро растет
Источник материала: Onliner
Вчера был штиль и валюты вяло колыхались в своем логове — лишь бы не остаться вообще с нулевой дельтой. Но рано или поздно они снова пойдут по головам. Не случится ли это сегодня — узнаем на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.
Доллар продолжил дешеветь с умеренной скоростью: пока минус 0,59 копейки. Курс — 2,5649.
Евро прибавил еще 0,59 копейки. Торговался по 3,0197.
Российский рубль подешевел на 0,01 копейки, продавался и покупался по 3,2989 за сотню.
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Вчера был штиль и валюты вяло колыхались в своем логове — лишь бы не остаться вообще с нулевой дельтой. Но рано или поздно они снова пойдут по головам. Не случится...
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