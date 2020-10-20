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«Знала, что нельзя продавать авто без переоформления, но поверила людям». Теперь девушка получает «письма счастья»
Источник материала: Onliner
Гродненка Виктория отлично знает, что автомобиль нельзя продавать без переоформления. Но если изучить, как развивались события в ее случае, можно сказать, она стала заложницей ситуации. Теперь получает «письма счастья» из Кировского района (Могилевская область). Сейчас Виктория самостоятельно ищет Renault Scenic 1998 г. в. Говорит, действовать самой посоветовали в милиции.
История началась с того, что 29 июля этого года девушка разместила объявление о продаже Renault. «Уже 30-го числа связался мужчина, который представился Александром, —
Виктория утверждает, что не хотела продавать авто без переоформления, но у покупателей был другой план: «Они сказали, хотят оформить машину на жену звонившего парня. Для этого им надо вернуться в Ивье, а через две недели они поедут в Лиду и оформят авто. Я настояла на том, чтобы мужчины написали расписку, в которой указали, что обязуются в течение двух недель поставить машину на учет. Но тут оказалось, что у покупателей не было с собой паспортов. Тогда в „расписку“ внесли данные из водительского удостоверения отца».
Прошел месяц, девушка отправила сообщение в мессенджере Александру с требованием оформить машину. «Он прочитал письмо, но не ответил, — говорит Виктория. — На следующий день мужчина все-таки поднял трубку и заверил: „Машина почти переоформлена, на ней ездим только по деревне. Не переживайте!»
1 октября на почту Виктории пришел первый штраф с камеры автоматической фиксации скорости. В нем было указано превышение скорости на 16 км/ч. Нарушение было зафиксировано в Кировском районе, на трассе Могилев — Бобруйск. Девушка сразу же скинула фото Александру. Тот написал: «Сегодня-завтра положу деньги на телефон». Викторию такой ответ не убедил, и она обратилась в милицию: «В ГАИ мне посоветовали обращаться с этим вопросом в РОВД, а в РОВД уже сказали, что будут искать нарушителя, сделав запрос в Могилевскую ГАИ. И в течение двух недель придет извещение с ответом. Тот же сотрудник сообщил, что расписка, как на фото выше, не имеет юридической силы, и посоветовал найти свою машину самостоятельно. Ответа из РОВД пока нет».
Связаться с девушкой можно по телефону: 8 029 881-30-46.
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«Знала, что нельзя продавать авто без переоформления, но поверила людям». Теперь девушка получает «письма счастья»
Гродненка Виктория отлично знает, что автомобиль нельзя продавать без переоформления. Но если изучить, как развивались события в ее случае, можно сказать, она...
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