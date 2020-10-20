Источник материала: Sputnik Беларусь

Курсанты 72-го учебного центра выполнили практическую стрельбу из самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация". Расчеты самоходных гаубиц вели огонь на полигоне в Печах.

Экипаж основной самоходки в белорусской армии состоит из четырех военнослужащих. В коротком ролике можно увидеть, как наводчик и заряжающий готовятся к артиллерийскому выстрелу.

В гаубице есть барабан, в котором размещаются до 46 выстрелов. При этом для ускорения ведения огня предусмотрен специальный механизм заряжания, который по очереди подает боевую часть и гильзу.

Смотрите на видео, как белорусские военные стреляют из самоходной гаубицы с закрытых позиций.

Смотрите также: