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Как стреляет "Акация": вид из башни
20.10.2020 10:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Курсанты 72-го учебного центра выполнили практическую стрельбу из самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация". Расчеты самоходных гаубиц вели огонь на полигоне в Печах.
Экипаж основной самоходки в белорусской армии состоит из четырех военнослужащих. В коротком ролике можно увидеть, как наводчик и заряжающий готовятся к артиллерийскому выстрелу.
В гаубице есть барабан, в котором размещаются до 46 выстрелов. При этом для ускорения ведения огня предусмотрен специальный механизм заряжания, который по очереди подает боевую часть и гильзу.
Смотрите на видео, как белорусские военные стреляют из самоходной гаубицы с закрытых позиций.
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