Продлена приостановка авиарейсов в Ригу, Таллинн и Ларнаку

Источник материала: Ежедневник

фото: alexbabashov.livejournal.com

Об этом сообщает национальная авиакомпания «Белавиа».

Рейсы в Ригу, Таллин и Ларнаку не будут осуществляться до 14 ноября. Полеты во все пункты Грузии не будут выполняться до 31 октября, в Ашхабад - до 1 ноября. Рейсы в Будапешт, Воронеж, Казань, Нижний Новгород приостановлены до 24 октября.

Вернуть деньги на отмененные рейсы или изменить даты вылета можно до 30 марта 2021 года, сообщает Белта .