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Продлена приостановка авиарейсов в Ригу, Таллинн и Ларнаку

20.10.2020 10:59 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: alexbabashov.livejournal.com

Об этом сообщает национальная авиакомпания «Белавиа».

Рейсы в Ригу, Таллин и Ларнаку не будут осуществляться до 14 ноября. Полеты во все пункты Грузии не будут выполняться до 31 октября, в Ашхабад - до 1 ноября. Рейсы в Будапешт, Воронеж, Казань, Нижний Новгород приостановлены до 24 октября.

Вернуть деньги на отмененные рейсы или изменить даты вылета можно до 30 марта 2021 года, сообщает Белта.

 
 
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Об этом сообщает национальная авиакомпания «Белавиа».
 
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