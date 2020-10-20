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Продлена приостановка авиарейсов в Ригу, Таллинн и Ларнаку
20.10.2020 10:59 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: alexbabashov.livejournal.com
Об этом сообщает национальная авиакомпания «Белавиа».
Рейсы в Ригу, Таллин и Ларнаку не будут осуществляться до 14 ноября. Полеты во все пункты Грузии не будут выполняться до 31 октября, в Ашхабад - до 1 ноября. Рейсы в Будапешт, Воронеж, Казань, Нижний Новгород приостановлены до 24 октября.
Вернуть деньги на отмененные рейсы или изменить даты вылета можно до 30 марта 2021 года, сообщает
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Об этом сообщает национальная авиакомпания «Белавиа».
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