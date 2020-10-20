Курс доллара в обменниках упал ниже 2,57 рубля

Источник материала: Tut.by

Курс доллара сегодня на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже падает. В обменниках американскую валюту можно найти дешевле 2,57 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар подешевел на 0,29% — до 2,5633 рубля, евро вырос на 0,1% — до 3,0168 рубля, а российский рубль упал на 0,13% — до 3,2954 рубля за 100 российских рублей (это данные на 11.00).

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,61 рубля (Беларусбанк, Цептер Банк), а ниже всего — 2,565 рубля (Абсолютбанк, Банк Решение, Абсолютбанк). Курс продажи банками американской валюты ниже 2,57 рубля также в Альфа-Банк, Франсабанк, Paritetbank, Банк Дабрабыт (2,566 рубля), БСБ Банк (2,568 рубля).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке, Банке Дабрабыт, МТБанке, БСБ-Банке, Технобанке, Банке Решение — 2,56 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Цептер Банке — 3,07 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке — 3,018 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке, Банке Дабрабыт, МТБанке, Банке Решение — 3,012 рубля.