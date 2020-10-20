ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новая комиссия определит параметры вращения глобуса Беларуси

20.10.2020 11:27 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Правительство Беларуси приняло очень своевременное в текущей ситуации решение, которое вне всякого сомнения позволит резко нарастить ВВП страны, а также усилить независимость глобуса синеокой от остальной Вселенной.

Постановлением №594 от 16 октября 2020 года в Беларуси создается межотраслевая комиссия времени, частоты и определения параметров вращения Земли.

Возглавит комиссию заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Дмитрий Барташевич. В ее состав также включены представители Белорусского государственного института метрологии, Научно-практического центра гигиены, Белорусской железной дороги, Министерства связи и информатизации, Института физики, Национальной государственной телерадиокомпании, ОАО "Гипросвязь".

На самом деле, похожее формирование существовало в структуре правительства со времен, когда единственными способами синхронизации оставались телефон и голубиная почта. Но, похоже, отныне белорусским властям больше религия не позволяет синхронизировать время с помощью существующих импортных серверов и эталонов.

Да и в рамках многовекторной внешней политики, проводимой властями страны под руководством бессменного пенсионера из Шкловского района, только вновь создаваемая комиссия сможет определить именно то самое время и местоположение глобуса Беларуси на орбите вокруг Солнца для посева и сбора небывалых урожаев. И правда, не у Трампа же с Путиным спрашивать, когда выпускать на поле тракторы с комбайнами.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство Беларуси приняло очень своевременное в текущей ситуации решение, которое вне всякого сомнения позволит резко нарастить ВВП страны, а также усилить...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тихановская дала обещание силовикам накануне Народного Ультиматума
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.10.2020
Mir24.TV Belarus
20.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика