Эксперт: Лукашенко - лишь одна из ставок Кремля









Фактически российское руководство в принципе определилось с собственной политикой в отношении Беларуси, ее основное содержание – миротворчество при распределении политических рисков. Лукашенко – лишь одна из политических ставок Кремля.





В интервью российским СМИ глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Александр Лукашенко не держится за власть и готов пойти на перевыборы. По словам Лаврова, линия в поддержку «процесса конституционной реформы, которая была впервые предложена Лукашенко, и которую мы видим и говорим об этом публично как хорошую возможность для того, чтобы завязать по-настоящему общенациональный диалог, куда вошли бы все политические силы страны, наиболее оптимальна», – заявил Сергей Лавров.





Он также добавил, что мы (заинтересованные стороны – прим. ред.) «должны пресечь попытки насильственных протестов и, конечно, должны призывать к тому, чтобы и правоохранительные органы тоже руководствовались законом и реагировали пропорционально».





То есть с формальной точки зрения Кремль настаивает примерно на том же (правда, в другой последовательности), что и страны ЕС, но при этом он демонстративно не согласен с политикой Евросоюза. «Общенациональный диалог», о котором вещает Кремль, должен проходить под контролем политических элит, российских – в частности.





Финансовая поддержка режима продолжает эту линию – стабилизация и сохранение контроля через диверсификацию. Кредит 500 млн ЕФСР поступил в Беларусь на минувшей неделе и был немедленно перечислен через энергоорганизации на счет ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».





Последний, впрочем, оказался не вполне удовлетворен: к перечисленным деньгам не хватает подписанных документов и пени.