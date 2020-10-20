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Скандально дорогой гомельский флагшток возведен незаконно?

20.10.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Недавно торжественно открытый гомельский флагшток еще до того, как его успели достроить, прославился на всю страну.
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Вопросов к этому объекту у горожан по-прежнему много, а ответов все так же нет. Разузнать о нем побольше взялся инженер-строитель Станислав СлепухинпишетФлагшток.

Активист потратил на выяснение подробностей немало времени, пытался получить информацию от госструктур. Из ответов получается, что у 60-метровой конструкции с флагом неясный статус: сооружение не прошло регистрацию в Госстройнадзоре, пишет Онлайнер.

Сразу Слепухин прописал 10 вопросов для городского и областного исполкомов:

- Кто заказчик?

- Кто подрядчик?

- Каков источник финансирования?

- Когда получено положительное заключение государственной строительной экспертизы?

- Почему отсутствует паспорт объекта, а площадка не соответствует требованиям ТКП 45-1.03-161-2009?

- Почему на стройплощадке допускаются многочисленные грубые нарушения Правил по охране труда при выполнении строительных работ?

- Имеется ли акт выбора участка для возведения?

- Назначалась ли заказчиком приемочная комиссия и кто из представителей местных органов власти в нее вошел?

- Привлекались ли юридические лица к ответственности за нарушения при получении разрешительной документации, производстве работ и иной деятельности на данной строительной площадке в течение 2020 года?

Из горисполкома, как рассказал Слепухин, пришло письмо, где не было ответа ни на один из пунктов. В облисполкоме тоже подготовили ответ на обращение — там дали пояснения уже по двум вопросам из десяти и указали, куда писать, чтобы получить остальные.

Строительство нового объекта такого класса должно регистрироваться в Госстройнадзоре, рассказывает инженер Слепухин, но по состоянию на сентябрь 2020 флагшток пока никто не регистрировал.

Потому гомельчанин считает: «В соответствии со статьей 223 Гражданского кодекса данный объект считается самовольным строительством, а местные исполнительные органы власти должны были пресечь незаконные строительно-монтажные работы».

Напомним, открыли флагшток в торжественной обстановке 18 сентября. Еще на этапе строительства гомельчане были против таких трат из бюджета на сооружение для флага, в мае власти «передумали» строить объект, однако потом работы все же восстановили.
 
 
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Недавно торжественно открытый гомельский флагшток еще до того, как его успели достроить, прославился на всю страну.
 
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