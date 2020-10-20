Скандально дорогой гомельский флагшток возведен незаконно?

Станислав Слепухин, пишет Флагшток. Вопросов к этому объекту у горожан по-прежнему много, а ответов все так же нет. Разузнать о нем побольше взялся инженер-строительФлагшток.





Активист потратил на выяснение подробностей немало времени, пытался получить информацию от госструктур. Из ответов получается, что у 60-метровой конструкции с флагом неясный статус: сооружение не прошло регистрацию в Госстройнадзоре, пишет Онлайнер.





Сразу Слепухин прописал 10 вопросов для городского и областного исполкомов:





- Кто заказчик?





- Кто подрядчик?





- Каков источник финансирования?





- Когда получено положительное заключение государственной строительной экспертизы?





- Почему отсутствует паспорт объекта, а площадка не соответствует требованиям ТКП 45-1.03-161-2009?





- Почему на стройплощадке допускаются многочисленные грубые нарушения Правил по охране труда при выполнении строительных работ?





- Имеется ли акт выбора участка для возведения?





- Назначалась ли заказчиком приемочная комиссия и кто из представителей местных органов власти в нее вошел?





- Привлекались ли юридические лица к ответственности за нарушения при получении разрешительной документации, производстве работ и иной деятельности на данной строительной площадке в течение 2020 года?





Из горисполкома, как рассказал Слепухин, пришло письмо, где не было ответа ни на один из пунктов. В облисполкоме тоже подготовили ответ на обращение — там дали пояснения уже по двум вопросам из десяти и указали, куда писать, чтобы получить остальные.





Строительство нового объекта такого класса должно регистрироваться в Госстройнадзоре, рассказывает инженер Слепухин, но по состоянию на сентябрь 2020 флагшток пока никто не регистрировал.





Потому гомельчанин считает: «В соответствии со статьей 223 Гражданского кодекса данный объект считается самовольным строительством, а местные исполнительные органы власти должны были пресечь незаконные строительно-монтажные работы».





Напомним, открыли флагшток в торжественной обстановке 18 сентября. Еще на этапе строительства гомельчане были против таких трат из бюджета на сооружение для флага, в мае власти «передумали» строить объект, однако потом работы все же восстановили.