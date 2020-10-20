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Архиепископ Кондрусевич обсудил в Ватикане свое возвращение в Беларусь

20.10.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Римско-католической церкви в Беларуси, архиепископ Тадеуш Кондрусевич находится с визитом в Ватикане, и одним из вопросов, которые он там обсуждает, является возвращение в Беларусь, сообщило Ватиканское радио в понедельник.



"19 октября архиепископ Тадеуш Кондрусевич встретился с кардиналом Госсекретарем Пьетро Паралином и секретарем по отношениям Святого Престола с государствами, архиепископом Полом Ричардом Галлахером. Во время встречи стороны обсудили ситуацию в Беларуси и планы по возвращению архиепископа Кондрусевича на родину для осуществления служения для своей паствы", - говорится в сообщении радио.

Отмечается, что "обеспокоенный запретом иерарху вернуться в Беларусь, Святой Престол прикладывает максимум усилий с целью скорейшего исправления существующей ситуации". В Ватикане надеются, что проблема будет решена.

Как сообщалось, 31 августа главе Римско-католической церкви в Беларуси, архиепископу Тадеушу Кондрусевичу было отказано во въезде в республику из Польши без объяснения причин.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Кондрусевич не был пропущен в страну, поскольку "получил задание на польской стороне".

Позже стало известно, что Кондрусевичу было отказано во въезде в республику из Польши из-за недействительного паспорта.

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Глава Римско-католической церкви в Беларуси, архиепископ Тадеуш Кондрусевич находится с визитом в Ватикане, и одним из вопросов, которые он там обсуждает, является...
 
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