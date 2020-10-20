Архиепископ Кондрусевич обсудил в Ватикане свое возвращение в Беларусь









"19 октября архиепископ Тадеуш Кондрусевич встретился с кардиналом Госсекретарем Пьетро Паралином и секретарем по отношениям Святого Престола с государствами, архиепископом Полом Ричардом Галлахером. Во время встречи стороны обсудили ситуацию в Беларуси и планы по возвращению архиепископа Кондрусевича на родину для осуществления служения для своей паствы", - говорится в сообщении радио.





Отмечается, что "обеспокоенный запретом иерарху вернуться в Беларусь, Святой Престол прикладывает максимум усилий с целью скорейшего исправления существующей ситуации". В Ватикане надеются, что проблема будет решена.





Как сообщалось, 31 августа главе Римско-католической церкви в Беларуси, архиепископу Тадеушу Кондрусевичу было отказано во въезде в республику из Польши без объяснения причин.





Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Кондрусевич не был пропущен в страну, поскольку "получил задание на польской стороне".





Позже стало известно, что Кондрусевичу было отказано во въезде в республику из Польши из-за недействительного паспорта.





Кондрусевич