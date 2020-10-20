Адвокат о встрече Виталия Шклярова с мамой: Плакали полчаса





Фото из архива Гашинского









— Виталия привезли вчера вечером к маме, они сейчас в Минске. Встреча была очень эмоциональная, полчаса плакали. Со слов следователя, ему поменяли меру пресечения (первоначально была информация, что в качестве меры пресечения Шклярову избран домашний арест — Прим. TUT.BY) в течение суток по нашему ходатайству. Думаю, одной из причин этого решения была тяжелая болезнь мамы Виталия, — рассказал Гашинский.





Шкляров был среди участников встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ 10 октября. Виталий был задержан в июле 2020 года, ему было предъявлено обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок («дело Тихановского»). Сам политтехнолог, будучи на свободе, заявлял, что не был консультантом Сергея Тихановского и никогда не работал на него.





Виталий Шкляров, уроженец Гомеля , жил в США. Он позиционирует себя как «американский, немецкий и российский политический консультант, политтехнолог, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак, Дмитрия Гудкова».





Супруга Шклярова — гражданка США, она работает в посольстве в Киеве. У Шклярова в связи с этим есть американский диппаспорт.



