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Адвокат о встрече Виталия Шклярова с мамой: Плакали полчаса

20.10.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об изменении меры пресечения политтехнологу Виталию Шклярову стало известно в понедельник. Сегодня адвокат Антон Гашинский рассказал TUT.BY,что Шкляров сейчас находится под подпиской о невыезде, он в Минске и уже встретился со своей мамой.


Фото из архива Гашинского


— Виталия привезли вчера вечером к маме, они сейчас в Минске. Встреча была очень эмоциональная, полчаса плакали. Со слов следователя, ему поменяли меру пресечения (первоначально была информация, что в качестве меры пресечения Шклярову избран домашний арест — Прим. TUT.BY) в течение суток по нашему ходатайству. Думаю, одной из причин этого решения была тяжелая болезнь мамы Виталия, — рассказал Гашинский.

Шкляров был среди участников встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ 10 октября. Виталий был задержан в июле 2020 года, ему было предъявлено обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок («дело Тихановского»). Сам политтехнолог, будучи на свободе, заявлял, что не был консультантом Сергея Тихановского и никогда не работал на него.

Виталий Шкляров, уроженец Гомеля, жил в США. Он позиционирует себя как «американский, немецкий и российский политический консультант, политтехнолог, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак, Дмитрия Гудкова».

Супруга Шклярова — гражданка США, она работает в посольстве в Киеве. У Шклярова в связи с этим есть американский диппаспорт.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Об изменении меры пресечения политтехнологу Виталию Шклярову стало известно в понедельник. Сегодня адвокат Антон Гашинский рассказал TUT.BY,что Шкляров сейчас...
 
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