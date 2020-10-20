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Адвокат о встрече Виталия Шклярова с мамой: Плакали полчаса
Источник материала: Партизан
Об изменении меры пресечения политтехнологу Виталию Шклярову стало известно в понедельник. Сегодня адвокат Антон Гашинский рассказал
Фото из архива Гашинского
— Виталия привезли вчера вечером к маме, они сейчас в Минске. Встреча была очень эмоциональная, полчаса плакали. Со слов следователя, ему поменяли меру пресечения (первоначально была информация, что в качестве меры пресечения Шклярову избран домашний арест — Прим. TUT.BY) в течение суток по нашему ходатайству. Думаю, одной из причин этого решения была тяжелая болезнь мамы Виталия, — рассказал Гашинский.
Шкляров был среди участников встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ 10 октября. Виталий был задержан в июле 2020 года, ему было предъявлено обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок («дело Тихановского»). Сам политтехнолог, будучи на свободе, заявлял, что не был консультантом Сергея Тихановского и никогда не работал на него.
Виталий Шкляров, уроженец Гомеля, жил в США. Он позиционирует себя как «американский, немецкий и российский политический консультант, политтехнолог, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак, Дмитрия Гудкова».
Супруга Шклярова — гражданка США, она работает в посольстве в Киеве. У Шклярова в связи с этим есть американский диппаспорт.
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Об изменении меры пресечения политтехнологу Виталию Шклярову стало известно в понедельник. Сегодня адвокат Антон Гашинский рассказал TUT.BY,что Шкляров сейчас...
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