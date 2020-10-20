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«Брестская газета» получила письмо от политзаключенного Николая Статкевича. Он объясняет, почему народ победит

20.10.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политик уверен: протесты против завода АКБ – важный пример борьбы за свободу и права человека. Она отчасти задала направление общественной эволюции.


 


Редакция «Брестской газеты» получила письмо от политзаключенного Николая Статкевича, который находится под стражей с конца мая. Это письмо он написал 9 октября:

«Дорогие друзья! Получил ваше письмо и первый номер вашей газеты. Спасибо! Ваша газета мне нравится. Буду признателен, если смогу получать ее все время нахождения в таких местах.

Стараюсь следить за событиями на свободе, поддерживать героев, которые рискуют собой ради будущего нашей страны. Но информации очень мало, и приходит она с большим опозданием. Надеюсь, вы мне с ней поможете:).

Хотя главное уже очевидно – в нашей стране произошла духовная революция. Совокупность запуганных индивидуалистов внезапно превратилась в солидарное свободолюбивое общество. Но это превращение было результатом постепенных глубоких изменений общества, происходивших длительное время. Среди них хочу отметить два важных фактора, задавших направление общественной эволюции.

Первый – это работа демократических СМИ, в том числе и ваша работа.

Второй – это примеры самоотверженной борьбы наших сограждан за свободу и права человека. В последние годы важным примером такой борьбы были протесты жителей вашего города против завода АКБ.

Дорогие друзья, желаю вам сил, энергии и возможностей для успешного продолжения вашей благородной и важной миссии!

Моя поддержка и глубокое уважение достойным жителям героического Бреста, которые продолжают свою борьбу за свободу!

Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям. Народ победит».

Напоминаем, что каждый может написать политзаключенным письма поддержки. И, на самом деле, очень надо это делать. Они сидят за нас - мы выходим за них!
 
Теги: Брест
 
 
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Политик уверен: протесты против завода АКБ – важный пример борьбы за свободу и права человека. Она отчасти задала направление общественной эволюции.
 
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