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Кто-то сжег государственный флаг, висевший на здании поликлиники в Малиновке. Возбуждено уголовное дело

20.10.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прокуратура Московского района Минска возбудила уголовное дело по факту надругательства над государственными символами по ст.370 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Так, неустановленное лицо в ночь с 20 на 21 августа 2020 года, находясь по Рафиева, 60 в Минске, умышленно сорвало Государственный флаг Республики Беларусь с флагштока на здании столичной центральной поликлиники №25, после чего повредило его путем сожжения. Вскоре результат такого неуважительного отношения к одному из символов Беларуси был продемонстрирован окружающим гражданам.
 
Для организации предварительного расследования прокурор направил уголовное дело в  районный отдел Следственного комитета, сообщает Генпрокуратура Беларуси.
 
Теги: Минск
 
 
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Прокуратура Московского района Минска возбудила уголовное дело по факту надругательства над государственными символами по ст.370 Уголовного кодекса Республики...
 
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