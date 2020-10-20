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Умерла известная советская актриса Ирина Скобцева

20.10.2020 11:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня в возрасте 93-х лет скончалась известная советская и российская актриса Ирина Скобцева.

Умерла известная советская актриса Ирина Скобцева

Народная артистка РСФСР ушла из жизни в Москве.

Ирина Скобцева была женой культового советского кинорежиссера Сергея Бондарчука.

В ее фильмографии семь десятков киноработ.

 
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Сегодня в возрасте 93-х лет скончалась известная советская и российская актриса Ирина Скобцева.
 
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