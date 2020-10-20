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Умерла известная советская актриса Ирина Скобцева
Источник материала: Навiны
Сегодня в возрасте 93-х лет скончалась известная советская и российская актриса Ирина Скобцева.
Народная артистка РСФСР ушла из жизни в Москве.
Ирина Скобцева была женой культового советского кинорежиссера Сергея Бондарчука.
В ее фильмографии семь десятков киноработ.
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Сегодня в возрасте 93-х лет скончалась известная советская и российская актриса Ирина Скобцева.
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