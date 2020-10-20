Тихановская и мэр Варшавы обсудили сотрудничество и поддержку белорусов

В ходе встречи Светланы Тихановской с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским были обсуждены вопросы сотрудничества и оказания поддержки белорусам, которые вынуждены были уехать с родины.





Как сообщает телеграм-канал экс-кандидата, мэр польской столицы рассказал о возможности создания специальных программ для белорусских студентов.

«Светлана сделала акцент, что важно, чтобы белорусы после обучения возвращались в свою страну – ведь всем вынужденно выехавшим белорусам сейчас больше всего хочется вернуться домой», — отмечает канал.

Тшасковски также поддержал идею, чтобы польские мэры встретились с лидерами белорусского народного самоуправления — так как это помогло бы перенять их опыт (подобная программа была проведена несколько лет назад с лидерами самоуправления в Украине).

Тихановская также подняла вопрос поддержки спортсменов, которые из-за политических взглядов были уволены и потеряли возможность тренироваться и готовиться к соревнованиям.

Кроме того, Светлана выразила благодарность за поддержку белорусов со стороны польского правительства, диаспор, а также Центра белорусской солидарности и Белорусского дома.