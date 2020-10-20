Правозащитники Libereco призвали власти Беларуси освободить гражданку Швейцарии, арестованную на Женском марше

Швейцарско-немецкая правозащитная организация Libereco призывает белорусские власти освободить гражданку Швейцарии Наталью Херше, которая была задержана 19 сентября во время женского марша в Минске.





Как сообщает лишенный регистрации в Беларуси правозащитный центр «Весна», уроженка Беларуси приехала на родину в сентябре и была задержана за то, что якобы сорвала балаклаву с сотрудника милиции во время задержания.

В результате ее обвинили в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов с применением насилия. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Она настаивает на своей невиновности.

«Надо полагать, что Наталья Херше, как и все остальные политзаключенные, не увидит справедливого суда. Мы считаем ее задержание произвольным и политически мотивированным. На наш взгляд, очень важно, чтобы она получила консульскую защиту со стороны Швейцарии. Поэтому мы призываем белорусские власти разрешить послу Швейцарии в Минске немедленно (а потом и регулярно) посетить Наталью Херше, так как такой визит пока не разрешен. Мы также лично призываем к активным действиям министра иностранных дел Игнацио Кассиса», — отметил президент «Libereco — партнерство за права человека» Ларс Бюнгер.

Депутат Национального совета Швейцарии из кантона Санкт-Галлен, в котором живет Наталья Херше, Барбара Гисси заявила: «Наталья была совершенно неожиданно и произвольно вырвана из ее жизни в Швейцарии, когда на несколько дней захотела посетить родину — Беларусь. Она не совершила никакого преступления, а просто мирно требовала прекращения диктатуры — как это делают сотни тысяч людей в последние недели. Я призываю белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить Наталью и позволить ей немедленно вернуться в Швейцарию. Я также призываю министра иностранных дел Игнацио Кассиса поддержать Наталью Херше и потребовать ее освобождения и возвращения в Швейцарию».

9 июля, за месяц до президентских выборов в Беларуси, немецко-швейцарская правозащитная организация «Libereco — партнерство за права человека» начала кампанию солидарности с белорусскими политзаключенными. Кампания #WeStandBYyou призывает к солидарности с белорусами, которые стремятся к свободным и честным выборам, демократизации страны, верховенству закона и уважению прав человека.

С начала кампании #WeStandBYyou депутаты парламентов ряда европейских стран взяли под свою опеку уже сорок политзаключенных в Беларуси. Они пообещали сделать все возможное для их скорейшего освобождения.