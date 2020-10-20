Intel продаст направление флеш-памяти за $9 миллиардов

Источник материала: Onliner

Intel договорилась с южнокорейской компанией SK Hynix о продаже направления бизнеса флеш-памяти. Стоимость сделки составит $9 миллиардов. Сумма будет выплачена целиком деньгами.

SK Hynix заодно приобретет и завод по производству памяти в Китае. При этом за Intel останутся продукты, которые разработаны вместе с Micron Technology.

Сейчас сделку должны разрешить государственные органы. Продажа направления, если все пойдет как планируется, состоится к концу следующего года.

Сделка превратит SK Hynix в одного из крупнейших производителей флеш-памяти. Intel и SK Hynix суммарно держат 20% мирового рынка NAND-памяти, в то время как у Samsung доля составляет 30%.

Intel собирается вложить 9 миллиардов в быстроразвивающиеся направления: 5G и искусственный интеллект.