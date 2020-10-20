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Intel продаст направление флеш-памяти за $9 миллиардов
Источник материала: Onliner
Intel
SK Hynix заодно приобретет и завод по производству памяти в Китае. При этом за Intel останутся продукты, которые разработаны вместе с Micron Technology.
Сейчас сделку должны разрешить государственные органы. Продажа направления, если все пойдет как планируется, состоится к концу следующего года.
Сделка превратит SK Hynix в одного из крупнейших производителей флеш-памяти. Intel и SK Hynix суммарно держат 20% мирового рынка NAND-памяти, в то время как у Samsung доля составляет 30%.
Intel собирается вложить 9 миллиардов в быстроразвивающиеся направления: 5G и искусственный интеллект.
2.5", SATA 3.0, контроллер Samsung MJX, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 550/520 MBps, случайный доступ: 98000/90000 IOps
M.2, PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3), контроллер Samsung Phoenix, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500/3200 MBps, случайный доступ: 480000/550000 IOps
2.5", SATA 3.0, контроллер Phison PS3111-S11, микросхемы TLC, последовательный доступ: 500/350 MBps
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Intel договорилась с южнокорейской компанией SK Hynix о продаже направления бизнеса флеш-памяти. Стоимость сделки составит $9 миллиардов. Сумма будет выплачена целиком...
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