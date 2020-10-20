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Машина застряла на путях. Водителю придется возмещать ущерб БелЖД

20.10.2020 11:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Вилейское РОВД поступило анонимное сообщение о том, что на железнодорожных путях вблизи переезда между деревнями Куренец и Богданово застрял легковой автомобиль. Выбывший наряд обнаружил на железной дороге легковой автомобиль. Как он там оказался?

«Как выяснилось в ходе разбирательства, житель Молодечно поссорился дома с женой и решил уехать к своей матери в д. Язни Вилейского района,пишет Kraj.by. — Подъезжая к переезду, он не справился с управлением на закруглении дороги и поехал прямо. На насыпи автомобиль подбросило, и он повис на путях. Самостоятельно автомобиль двигаться больше не мог, так как при ударе повредились элементы подвески. Его эвакуировали с железнодорожных путей только ближе к утру».

Машина застряла на путях. Водителю придется возмещать ущерб БелЖД

«В результате на станции Вилейка пришлось почти на час задержать грузовой поезд, — говорится в публикации. — Как оказалось, водитель автомобиля был пьян и не имел прав на управление транспортным средством. За допущенные нарушения ПДД ему грозит штраф. Кроме того, скорее всего, придется возмещать ущерб Белорусской железной дороге за задержку в движении транспорта».

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В Вилейское РОВД поступило анонимное сообщение о том, что на железнодорожных путях вблизи переезда между деревнями Куренец и Богданово застрял легковой...
 
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